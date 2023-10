Empresário cearense dará volta ao mundo de avião em 30 dias

Esse conteúdo é apoiado por:

Quarta-feira, 25, o empresário cearense Cristiano Maia, dono das empresas que compõem o Grupo Samaria – que produz camarão e ração para animais, constrói e mantém rodovias e edifícios residenciais e, ainda, cria e vende cavalos de alta linhagem e gado bovino leiteiro e de corte – embarcará para uma viagem de volta ao mundo em 30 dias.

Cristiano Maia, que ontem aniversariou, e sua mulher Luzia, casados há 45 anos, integrarão um time de empresários brasileiros de vários estados que, em um avião especial, rodarão o planeta, percorrendo vários países dos cinco continentes.

A avião, configurado com classe única Executiva, partirá de São Paulo e fará a primeira escala na Ilha de Páscoa, que pertence ao Chine e se localiza no meio do Oceano Pacífica. De lá, voará para a Nova Zelândia e, em seguida, para a Austrália etc. etc. Boa viagem!!

BNB PERDEU O RUMO, DIZ PRESIDENTE DO SIMAGRAN-CEARÁ

Presidente do Sindicato da Indústria de Mármores e Granitos do Ceará (Simagran), o empresário Carlos Rubens Alencar não gostou de saber, por esta coluna, que o divulgou na sexta-feira, 20, que o Banco do Nordeste ampliou seus financiamentos para a área dos projetos estruturantes, incluindo os de energias renováveis, rodovias e aeroportos.

Na opinião do presidente do Simagran-Ceará, “o BNB perdeu o rumo de ser uma entidade de fomento ao desenvolvimento econômico da região nordestina”.

Em mensagem à coluna, ele disse mais:

“O banco tem dado nenhuma importância para o desenvolvimento industrial, pois é focado em financiamentos nos tais projetos estruturantes, que, embora sendo importantes, são projetos que poderiam ser tocados pelo BNDES. Para financiar, porém, as indústrias e empresas nordestinas, incluindo as cearenses, o BNB cria, em geral, uma enorme dificuldade, cobrando juros normais de mercado.”

Carlos Rubens Alencar concluiu:

“Enfim, na conformação atual, não tem (o BNB) razão de existir.”

CRASA FAZ FESTA E LANÇA A FORD RANGER

Uma das mais tradicionais concessionárias de veículos do Ceará, a Ford Crtasa lançou, sábado, com pompa e circunstância, a nova picape Ford Ranger 2024.

O evento realizou-se na Fazendinha Adventure Park, no Cumbuco, e, para as centenas de pessoas que a ele compareceram, ofereceu uma programação que incluiu esportes, passeio a cavalo, música ao vivo, churrasco e, claro, um test-drive off road com a nova Ford Ranger.

Lucas Rolim, sócio e diretor da Ford Crasa, disse à coluna que a nova picape “está toda diferente, mais tecnológica, com um exterior lindo e robusto, com faróis full led nas principais versões, câmbio de 10 velocidades, 6 modos de condução e câmera 360 graus na versão superior”.

Ele acrescentou que o interior do veículo “está ainda mais confortável e, também, com mais tecnologia, sendo o destaque o painel multimídia de 12,4 polegadas, sem falar no novo motor V6 de 250 cavalos e torque de 61,2 kgfm”, e encerrou dizendo: “Está tudo novo, mas com o mesmo DNA Raça Forte da Ranger.”