Embraer: C-390 da Força Aérea da Hungria faz 1º voo com êxito

Foi um sucesso o voo inaugural do primeiro C-390 Millennium da Força Aérea da Hungria, realizado sábado,10, em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo.

A equipe da Embraer Defesa & Segurança voou por aproximadamente quatro horas, realizando uma avaliação completa da aeronave, que agora passará por um período de testes antes da entrada em serviço no país europeu.

“Este voo inaugural é um marco importante para o programa C-390 da Hungria. O C-390 Millennium tem recebido reconhecimento internacional devido ao seu notável desempenho operacional e às suas capacidades, e a Embraer está aumentando a produção para atender à crescente demanda do mercado. É uma honra trabalhar com as Forças de Defesa da Hungria no fortalecimento de suas capacidades, oferecendo a melhor solução de transporte aéreo militar disponível. Estamos comprometidos em aprofundar ainda mais a parceria com as Forças de Defesa da Hungria e em prosseguir com esse apoio no futuro”, afirma Bosco da Costa Junior, CEO da Embraer Defesa & Segurança.

Em novembro de 2020, o governo húngaro assinou contrato com a Embraer para a aquisição de dois C-390. A aeronave das Forças de Defesa da Hungria será a primeira do mundo com uma Unidade de Terapia Intensiva em sua configuração, recurso essencial para o desempenho de missões humanitárias.

A Hungria foi o terceiro país a escolher o C-390, após Brasil e Portugal. Holanda, Áustria, República Tcheca e Coreia do Sul também selecionaram a aeronave multimissão da Embraer.

O C-390 está redefinindo o transporte aéreo militar e desafiando a lógica por trás das plataformas da geração atual e futura, oferecendo capacidade multimissão, confiabilidade e interoperabilidade.

O C-390 pode transportar mais carga útil (26 toneladas) em comparação com outras aeronaves de transporte militar de médio porte e voa mais rápido (470 nós) e mais longe, sendo capaz de realizar uma ampla gama de missões, como transporte e lançamento de cargas e tropas, evacuação aeromédica, busca e salvamento, combate a incêndios e missões humanitárias, operando inclusive em pistas não pavimentadas, em superfícies como terra compactada e cascalho.

A aeronave configurada para reabastecimento aéreo, com a designação KC-390, já comprovou sua capacidade tanto como tanque quanto como receptor, neste caso recebendo combustível de outro KC-390 utilizando cápsulas (pods) instaladas sob as asas.

Desde a entrada em operação na Força Aérea Brasileira, em 2019, e mais recentemente na Força Aérea Portuguesa, em 2023, o C-390 comprovou sua capacidade, confiabilidade e desempenho.

A atual frota de aeronaves em operação acumula mais de 11.500 horas de voo, com disponibilidade operacional em torno de 80% e taxas de conclusão de missão acima de 99%, demonstrando excepcional produtividade na categoria.