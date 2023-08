Elmano isenta do ICMS toda a cadeia produtiva do leite

Este conteúdo é apoiado por:

Surpreendendo o auditório, todo ele integrado por pequenos, médios e grandes produtores de leite, o governador Elmano de Freitas anunciou ontem, em Morada Nova, que, a partir do dia 1º de setembro e até 31 de dezembro deste ano, toda a cadeia produtiva terá 95% de isenção de ICMS. E, sob intensos aplausos, acrescentou:

“A partir de 1º de janeiro e por tempo indeterminado essa isenção será de 100”.

O anúncio foi feito durante o discurso que ele pronunciou no ato de inauguração da fábrica de leite condensado da Alvoar – empresa que nasceu da fusão da cearense Betânia Lácteos com amineira Embaré – que nela investiu mais de R$ 25 milhões.

A nova unidade industrial do complexo de laticínios da Alvoar naquela cidade do Vale do Jaguaribe já está em operação, processando, diariamente, 150 mil litros de leite e criando mais 3.500 mil empregos diretos e indiretos nos municípios do entorno de Morada Nova.

A solenidade de inauguração da fábrica foi aberta com um discurso do empresário Jorge Parente, sócio e membro do Conselho de Administração da Alvoar. Ele disse, dirigindo-se ao governador Elmano de Freitas, que aquele era um momento histórico:

“Com esta unidade que o senhor acaba de inaugurar, a Alvoar passa a fabricar aqui em Morada Nova 72 tipos de produtos lácteos, utilizando o que de mais moderno tem, do ponto de vista tecnológico, a indústria laticinista do país”.

Por sua vez, o CEO e sócio da Alvoar, Bruno Girão, massageou o ego do governador, ao dizer que o Estado do Ceará domina o café da manhã do brasileiro, pois tem o café da 3 Corações, líder nacional do setor, com sede em Fortaleza; os biscoitos e bolachas de M. Dias Branco, que também está na liderança do mercado nacional; e o leite, o queijo, o iorgute, o requeijão e outros mais de 60 produtos.

Bruno Girão revelou que, hoje, a Alvoar tem 4.500 funcionários, 19 Centros de Distribuição, registrando, nos últimos dois anos, um aumento de 16% em sua produção. Ele lembrou que o complexo industrial da Alvoar em Morada Nova, compra na região tudo o que pode comprar.

“Só não compramos aqui o que não é possível comprar, como, por exemplo, as embalagens, que nos são fornecidas pela Tetra Pak”, disse ele.

O fundador do Grupo Betânia, Luís Girão, emocionou-se ao falar sobre o crescimento da empresa e do papel que desempenham seus filhos Bruno e David, que foram orientados pela mãe, precocemente falecida, a estudar, especializando-se em cursos universitários no exterior.

Luís Girão elogiou o governador Elmano de Freitas, “que entende a linguagem do campo, pois é filho de agricultor e pegou na enxada para ajudar o pai, razão por que é fácil conversar com ele sobre as questões da agropecuária do Ceará”.

O governador falou por último, sendo interrompido várias vezes por aplausos.

Começou dizendo que a cadeia produtiva do leite é a que mais gera emprego na região. E seguiu entusiasmando o auditório, ao afirmar que conhece pormenorizadamente os dramas de quem produz na agricultura, principalmente na atividade leiteira, cuja produção “é transportada de caminhão, diariamente, de domingo a domingo, por estradas esburacadas e enlameadas, subindo íngremes ladeiras; sei o que é isso, pois já enfrentei esses mesmos dramas”.

Depois, Elmano de Freitas chegou ao ponto principal do seu pronunciamento, quando anunciou a isenção de ICMS para toda a cadeia produtiva do leite no Ceará, mesmo levando em conta a queda de receita que o estado enfrentou em julho, causada pelo recuo das transferências do FPE (Fundo de Participação dos Estados) que caíram 16% em julho e 14% neste mês de agosto.

Sob aplausos, ele anunciou a isenção do ICMS e, também sob aplausos, disse, dirigindo-se a Luís Girão: