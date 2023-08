Morada Nova, a meca do agro cearense neste fim de semana

Este conteúdo é apoiado por:

Dois grandes eventos ligados à agropecuária cearense estão previstos, neste final de semana, na mesma cidade – Morada Nova, na região do Vale do Jaguaribe.

Nesta sexta-feira, às 16 horas, o governador Elmano de Freitas inaugura a moderna fábrica de leite condensado da Alvoar, empresa que surgiu, no ano passado, da fusão da cearense Betânia Lácteos com a mineira Laticínios Embaré.



Amanhã, às 8 horas, haverá o II Encontro de Produtores Rurais do Ceará, evento promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária (Faec) que, com a presença de duas mil pessoas, debaterá questões ligadas à agricultura e à pecuária da região do Vale do Jaguaribe.

A fábrica de leite condensado da Alvoar absorveu investimentos de cerca de R$ 30 milhões e dará emprego direto a 100 pessoas, quase todas selecionadas na geografia de Morada Nova e seu entorno.

Instalada no complexo industrial da Alvoar em Morada Nova, a fábrica de leite condensado processará, diariamente, 150 mil litros de leite in natura, o que representa uma boa notícia para os produtores do Vale do Jaguaribe.

Além do governador Elmano de Freitas, estarão presentes à cerimônia de inauguração o secretário do Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará, Salmito Filho, os presidentes da Fiec, Ricardo Cavalcante, e da Faec, Amílcar Silveira, os ex-presidentes da Fiec, Beto Studart e Fernando Cirino, e prefeitos de municípios da região jaguaribana.

Também estarão presentes o fundadordo Grupo Betânia, agropecuarista Luís Girão, e seus filhos David, sócio e CEO da Alvoar, e David, também sócio e diretor da empresa.

Amanhã, sábado, dia 26, na mesma cidade de Morada Nova, acontecerá o II Encontro de Produtores Rurais do Ceará, promovido pela Faec.



Desta vez, o evento reunirá produtores dos municípios do Vale do Jaguaribe, onde a criação de camarão está crescendo em alta velocidade, razão pela qual será acentuada a presença de pequenos carcinicultores da região.

O governador Elmano de Freitas não estará presente, mas o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, confirmou sua presença. Ele também esteve no primeiro encontro, realizado em maio na cidade de Quixeramobim, manifestando-se agradavelmente surpreso com o tamanho do evento, que reuniu 2 mil produtores rurais.

O II Encontro de Produtores Rurais do Ceará será realizado no Ginásio de Esportes Dr. Jorge Luís Chagas Maia, no centro da cidade de Morada Nova.



Vários prefeitos de cidades jaguaribanas confirmaram sua presença ao evento, que terá mais de dois mil produtores rurais.