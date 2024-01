Elmano amplia para 100% isenção do ICMS sobre lácteos

Atenção!!! O governador Elmano de Freitas acaba de anunciar que ampliou para 100% a isenção do ICMS sobre a saída de produtos lácteos do Ceará.

Era uma reivindicação antiga da pecuária cearense.

O governador postou em sua rede social a seguinte mensagem:

"Atendendo a uma demanda do segmento, assinei o decreto, que será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje, definindo a ampliação para 100% da isenção do ICMS sobre a saída de produtos lácteos no Ceará. O benefício será concedido desde que o leite seja adquirido de produtores cearenses.

"O nosso estado conta com mais de 73 mil produtores, é o 3° maior produtor do Nordeste, sendo responsável por mais de 1 bilhão de litros de leite por ano. 88% da produção vem de produtores familiares. A isenção do ICMS colabora para o fortalecimento do setor leiteiro, tornando o Ceará mais competitivo para atrair novas indústrias do segmento e, com isso, gerar mais empregos para os cearenses."