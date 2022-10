Ecofor Ambiental, do Grupo Marquise, adere ao outubro rosa

Empresa do Grupo Marquise, a Ecofor Ambiental, que realiza serviço de limpeza urbana em Fortaleza e em várias grandes cidades do país, une-se ao esforço de outras empresas e entidades com o objetivo de levar a mensagem de autocuidado para as mulheres durante a Campanha Outubro Rosa.

Por todo este mês, parte da frota de caminhões coletores da Ecofor Ambiental foi pintada de cor de rosa e circula por todas as cidades onde ela atua, sendo esta uma forma diferente de alertar toda a comunidade feminina sobre a importância do diagnóstico precoce.

Paralelamente, estão sendo oferecidas palestras educativas, ministradas pela profissional de saúde Dangela Viana, em comunidades, entidades e empresas.

“O nosso trabalho é cuidar da cidade e sermos agentes de preservação do Meio Ambiente, por isto também queremos levar a mensagem de autocuidado para lembrar a importância do autoexame, visitas ao médico, check-up e exames complementares que possibilitem o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo de útero”, como explica João Júlio Sombra, superintendente da Ecofor Ambiental.



O câncer de mama é um dos que mais matam mulheres no mundo. De acordo com o INCA (Instituto Nacional do Câncer), foram registrados no Brasil 66.200 novos casos de câncer de mama em 2021, com um risco estimado de 61 casos a cada 100 mil mulheres.

Apesar da alta incidência, as chances de cura da doença podem chegar a 95%, caso o diagnóstico seja realizado precocemente.