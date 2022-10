Lauro Chaves Neto e Luís Carlos Sabadia lançam livro

Elaborado pelos economistas Lauro Chaves Neto e Luís Carlos Beltrão Sabadia, ficou pronto e está sendo lançado hoje, quinta-feira, 13, o livro “A Cadeia Produtiva do Livro no Ceará – Realidade e Rumos para o Desenvolvimento”.

O livro aborda, em cinco capítulos, desde a relação com a Economia Criativa até os impactos econômicos, culturais, educacionais e sociais da cadeia produtiva que vai desde os autores até o consumidor final, passando por editoras, gráficas, livrarias, sebos, plataformas virtuais.

Existe a grande contribuição da abordagem dos gargalos existentes e da proposição de estratégias para o seu desenvolvimento.

Apontar os gargalos e as estratégias para o desenvolvimento da cadeia do livro no nosso estado é o ponto de partida para ações concretas, como diz Lauro Chaves Neto.

O evento de lançamento acontece às 10 horas desta manhã na sede da Academia Cearense de Letras, no antigo Palácio da Luz, na Rua do Rosário 01, bem no centro comercial urbano de Fortaleza.

Os autores são dois respeitáveis nomes da academia cearense.