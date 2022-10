Geração de energia solar e eólica bate recorde no Brasil

Informa o Operador Nacional do Sistema Elétrica (ONS): no passado mês de setembro, foram registrados 29 recordes na geração de energia solar e eólica.

A fonte solar se destacou no período, com 24 novas marcas aferidas naquele mês, as mais recentes delas confirmadas entre os dias 27 e 29 de setembro.

No dia 27 foi observado, em geração de energia solar instantânea do subsistema Nordeste, às 9h46, o pico de 3.499 MW, o que representa 32,1% da demanda da região. O dado anterior era de 3.450 MW, às 11h12 de 5 de setembro.

Ainda no Nordeste, foi verificado, em 28 de setembro, um recorde na geração solar média: 1.372 MW médios (11,8% da demanda). O anterior, no mesmo subsistema, era de 1.315 MW médios, registrado no dia 13.



No dia 29 de setembro foram registrados três novos recordes na geração solar: um no subsistema Sudeste/Centro-Oeste e dois no Sistema Interligado Nacional (SIN).

No SE/CO, a marca foi na geração instantânea com 1.773 MW (4,4% da demanda), às 11h38. O resultado anterior foi atingido no dia 25, com 1.649 MW.

Os números do SIN foram identificados também na instantânea, com 5.155 MW (7,4% da demanda) e na média, com 1.945 MW médios (2,8% da demanda). Os registros superaram as medições de 10 de setembro – 4.876 MW – e de 13 de setembro – 1.937 MW médios – respectivamente.



Com relação à geração de energia eólica, o Brasil registrou cinco novos recordes em setembro, todos entre os dias 5 e 7. O Sistema Interligado Nacional (SIN) atingiu 15.890 MW médios, o que representou 22,9 % da demanda de energia do SIN. O melhor resultado anterior fora de 15.150 MW médios, em 30 de agosto de 2022.

As outras duas melhores marcas de geração eólica foram no subsistema Nordeste. A instantânea chegou a 16.618 MW, às 22h21. O valor representa 142,5% da demanda. O melhor resultado anterior foi de 16.055 MW, aferido em 30 de agosto.

A nova marca na geração média de energia eólica no subsistema é de 14.439 MW médios, o que corresponde a 136,6 % da demanda.