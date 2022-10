China instala e opera maior turbina de geração eólica offshore

Coincidindo com a realização do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês (PCC), aberto ontem em Pequim, a China pôs em operação ontem sua mais recente novidade na área da geração de energia eólica offshore (dentro do mar): uma turbina com potência de 13,6 MW.

É a mais potente da região Ásia Pacífico.

É pouco? Tem mais: o diâmetro da hélice é de 252 metros – o maior do mundo. A turbina pode gerar 63,5 milhões de Kw/hora por ano, o que garante o abastecimento de 30 mil residências de três pessoas cada uma.

As informações foram divulgadas pelo “Diário do Povo”, jornal do PC Chinês.

“A nova turbina eólica chinesa tem a maior capacidade de unidade única na região da Ásia-Pacífico e o maior diâmetro de hélice do mundo. A aplicação da turbina eólica offshore impulsionaria a modernização industrial do setor de energia eólica do país e impulsionaria a transformação da estrutura energética do país”, segundo revela o “Diário do Povo”.