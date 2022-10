Basf investe R$ 350 milhões em sua fábrica na Bahia

Maior empresa química do mundo, a multinacional alemã Basf anuncia que investirá R$ 350 milhões em sua unidade industrial de Camaçari, na Bahia, para reduzir em 25%, até 2030, e zerar até 2050 suas emissões de carbono.



O primeiro passo nesse sentido a empresa já deu: toda a energia que ela consome é renovável, ou seja, é verde, oriunda de parques eólicos ou solares.

A Basf produz, na Bahia, ácido acrílico e acrilato de butila. Opera com quase 100% de sua capacidade instalada, e agora volta-se para o processo do crescimento sustentável, buscando a plena eficiência energética, que virá ao longo dos próximos 10 anos com os investimentos previstos.

Várias empresas cearenses do setor químico são clientes da Basf baiana.

Tania Oberding, CEO da Basf de Camaçari, revela que a fábrica já alcançou uma redução de 23% nas emissões que estão ligadas ao processo de produção. A unidade industrial da empresa, que exporta anualmente o equivalente a US$ 400 milhões e emprega diretamente 500 pessoas em Camaçari, também investiu no reuso dos seus resíduos.