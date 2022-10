Uber avança em Fortaleza por falhas da concorrência

Por que o Uber avança sobre o mercado de aplicativo de transporte individual de passageiros em Fortaleza?

Resposta: porque os seus concorrentes estão caindo em desleixo. Um exemplo disto é o app do Sinditáxi, que, até há pouco tempo, era um serviço eficiente, que atendia com presteza a clientela.

Ontem, sexta-feira, 14, por exemplo, um aposentado que, diariamente, tem de fazer hidroterapia, perdeu seu horário na clínica porque um motorista do Sinditáxi que aceitara a corrida para transportar o cliente a cancelou; nas outras três tentativas, nenhum motorista aceitou a corrida, mesmo tendo o cliente optado pelo transporte “sem nenhum desconto”.

Aconteceu entre 6h30 e 6H40 de ontem, ou seja, em um período de pouca movimentação na praça local de táxi. Havia 42 veículos do Sindicato disponíveis nesse horário, boa parte dos quais circulando ou estacionada nos bairros Aldeota e Meireles.

O app do Sinditáxi faz uma advertência: o cliente que cancelar a corrida pode ser excluído do serviço, que é uma concessão da PMF, ou seja, é um serviço público. Será que existe algum tipo de punição para o motorista do Sinditáxi que cancela uma corrida, sem dar explicação ao passageiro?

Há quatro meses, o mesmo aposentado, ao pagar – via Pix – a conta da corrida, digitou R$ 120 em vez de R$ 12. E até hoje o motorista do Sinditáxi beneficiado pelo engano do passageiro não devolveu os R$ 100 pagos a mais.