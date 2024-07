Cearenses usam o telhado de casa para gerar energia solar

Segundo recente mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o Ceará ultrapassou 85 mil conexões de geração própria de energia solar fotovoltaica em telhados e pequenos terrenos.

O estado tem hoje 977 megawatts (MW) em operação nas residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos.



Desde 2012, a geração própria de energia solar já proporcionou ao Ceará a atração de R$ 4,7 bilhões em investimentos, a geração de quase 30 mil empregos e a arrecadação de mais de R$ 1,4 bilhão em impostos aos cofres públicos. Atualmente, são mais de 108 mil consumidores de energia elétrica que, no Ceará, contam com redução na conta de luz e maior autonomia e confiabilidade elétrica.



Para Jonas Becker, coordenador da Absolar no Ceará, o avanço da energia solar no País é fundamental para o seu desenvolvimento social, econômico e ambiental, ajudando a diversificar o suprimento de energia elétrica e reduzindo a pressão sobre os recursos hídricos e o risco da ocorrência de bandeira vermelha na conta de luz da população.



“O estado do Ceará é, atualmente, um importante centro de desenvolvimento da energia solar. A tecnologia fotovoltaica representa um enorme potencial de geração de emprego e renda, atração de investimentos privados e colaboração no combate às mudanças climáticas”, como explica Bwcker.