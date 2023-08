Cearense Pague Menos entra no novo índice Idiversa da Bolsa B3

Este conteúdo é apoiado por:

A Bolsa de Valores do Brasil, a B3, divulgou recentemente o lançamento do Idiversa B3, um índice que tem objetivo de reconhecer e destacar as empresas listadas e comprometidas com a promoção da diversidade de gênero e étnica.

Entre as empresas que promovem as melhores práticas e valorizam a representatividade de gênero e raça no centro de sua identidade, está a cearense Pague Menos, uma das maiores redes de farmácias do país, com presença em todos os estados do país, incluindo o Distrito Federal, e uma história de mais de sete décadas.

Atualmente, a Pague Menos é integrada por cerca de 25 mil colaboradores, dos quais 11.796 são mulheres. A empresa reforça constantemente seu compromisso por meio de práticas cotidianas, que são claramente visíveis nos dados apresentados no Relatório de Sustentabilidade de 2022.

Esse documento destaca avanços nesse aspecto, incluindo este: 59% dos cargos de liderança na empresa são ocupados por mulheres. Além disso, sinaliza que os funcionários de origem negra compõem 74% dos colaboradores, o que representa um aumento em relação à taxa anterior de 66% registrada em 2021.

A responsabilidade com a diversidade e inclusão também se expandiu com a incorporação da rede Extrafarma há um ano, gerando um aumento no número de colaboradores e na promoção de um ambiente inclusivo.

Em 2022, com essa aquisição, houve um incremento de 5.468 colaboradores à equipe da Pague Menos, sendo 3.456 mulheres (63%) e 2.012 homens (37%). Mantendo-se alinhada às suas metas para o ano de 2025, a empresa tem como aspiração alcançar uma representatividade de 50% de mulheres em cargos de alto escalão administrativo, compromisso que busca fortalecer o engajamento da organização com a promoção da igualdade de gênero.

A empresa também implementou programas de talentos com vagas afirmativas para pessoas pretas e mulheres, assim como o "Programa Farmas Gerentes", que tem como um de seus principais objetivos a formação de novos líderes para as lojas, com ênfase nos grupos diversos.

A Pague Menos recebeu a certificação Women on Board (WOB), que destaca e celebra a presença significativa de mulheres no Conselho de Administração. O fato de ter uma mulher, Patriciana Rodrigues, como presidente do conselho reforça essa dedicação à promoção da diversidade de gênero nos mais altos níveis de liderança.