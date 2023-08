Energia solar fotovoltaica passa de 23 GW no Brasil

Este conteúdo é apoiado por:

Boa notícia! A geração própria de energia solar acaba de ultrapassar a marca de 23 gigawatts (GW) de potência instalada em residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos no Brasil, com mais de 3 milhões de unidades consumidoras atendidas pela tecnologia fotovoltaica.

A informação foi transmitida a esta coluna pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).

Segundo mapeamento da entidade, o Brasil tem hoje -- o Ceará no meio -- cerca de 2,1 milhões de sistemas solares fotovoltaicos instalados em telhados, fachadas e pequenos terrenos.

Desde 2012, foram investidos R$ 115,8 bilhões em novos investimentos, que geraram mais de 690 mil empregos acumulados no período, espalhados em todas as regiões do Brasil, representando uma arrecadação de R$ 30,2 bilhões em tributos.



Na visão da Absolar, o crescimento da energia solar fotovoltaica reforça o processo de transição energética e contribui para fortalecer a reindustrialização do País.

De acordo com a Absolar, o aumento do uso da tecnologia fotovoltaica poderia ser ainda maior, se não fossem os bloqueios impostos pelas concessionárias de distribuição de energia elétrica, com mais de 3,1 mil pedidos de conexão cancelados e suspensos nos últimos meses, totalizando cerca de 1 gigawatt em sistemas solares represados pelas distribuidoras no Brasil.

Com tais restrições, o prejuízo calculado ultrapassa os R$ 3 bilhões.

De todo modo, a tecnologia fotovoltaica já está presente em 5.530 municípios e em todos os estados brasileiros, sendo que os líderes em potência instalada são Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná.