BNB debate hoje sobre aprogramação do FNE para 2024

Este conteúdo é apoiado por:

O Banco do Nordeste (BNB) realiza hoje, terça-feira, 22, às 9h, na sua sede no Passaré, em Fortaleza (CE), um debate sobre a programação FNE 2024.

Trata-se do evento que integra o processo de definição de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e dos valores destinados aos diversos setores da economia a serem aplicados no próximo ano.

O debate será conduzido pelo presidente do BNB, Paulo Câmara, e terá a participação de representantes da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), governos estaduais da área de atuação da Instituição e entidades representativas da economia.

O encontro de hoje faz parte do calendário de atividades que inclui a participação de representantes da sociedade na construção coletiva do planejamento de aplicação de recursos do principal fundo de desenvolvimento da Região.