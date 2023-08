Cearense Itaueira patrocina feira de frutas, legumes e verduras em SP

Este conteúdo é apoiado por:

Patrocinado pela cearense Itaueira Agropecuária, que tem fazendas de produção de frutas, pimentões coloridos, uva, mel de abelha e camarão no Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Bahia, começou nesta terça-feira, em S. Paulo, a The Brazil Conference & Expo, feira internacional da indústria de frutas, flores, legumes e verduras (FFLV).

A feira reúne 120 marcas e mais de 1 mil profissionais do setor. No primeiro dia do evento, o debate girou em torno do desafio de aumentar o consumo de produtos frescos, como aproveitar as tendências globais de consumo e sobre o plano de governo que incentiva pequenos e médios produtores.

O Secretário de Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo, Antonio Júlio Junqueira de Queiroz, presente ao evento, declarou-se otimista com a feira:

“Este evento é maravilhoso, porque os produtores de São Paulo e do Brasil são muito competentes. São Paulo, além de ser um grande produtor de frutas, é um grande consumidor. Estamos falando de produtos de alta qualidade que vêm para melhorar a vida das pessoas, estamos falando de saúde, de combate à obesidade. O que eu estou vendo no The Brazil Conference & Expo me enche os olhos, precisamos divulgar para as pessoas o que vocês estão fazendo, valorizar a rastreabilidade, investir em campanhas de sazonalidade no varejo, precisamos fazer com que os alimentos saudáveis cheguem à mesa das pessoas”, disse o secretário.

O panorama mundial da indústria de frutas, flores, legumes e verduras foi tema da palestra de Miriam Wolk, diretora de Associados da IFPA, entidade que representa o setor. Ela apresentou pesquisas internacionais para os membros da IFPA no Brasil e explicou a situação da indústria e o impacto nos negócios.

“Este é um momento desafiador para os produtores em todo o mundo. A IFPA está posicionada de forma única para apoiar as necessidades específicas dos produtores, bem como garantir que eles estejam conectados ao resto da indústria. Nosso objetivo é aumentar a influência no mundo, garantir que programas e recursos apoiem globalmente os associados, os ajudem a enfrentar desafios de sustentabilidade e que os consumidores aumentem o consumo de produtos frescos.”, disse Miriam Wolk.

Por sua vez, Rodrigo Mattos, analista de pesquisa sênior da Euromonitor, mostrou resultado de pesquisa sobre “as 10 principais tendências globais de consumo para 2023”, e explicou como é possível aumentar a competitividade e as vendas através da identificação de tendências, impulsionamento de soluções criativas e efetivas para o mercado.

“Podemos dividir o consumidor em três categorias: “budgeteers”, consumidores que estão reduzindo o consumo por causa da necessidade de economizar; “here and now”, que se importam com o valor agregado do produto, o consumidor que quer comodidade, usar o tempo de forma inteligente e mais intuitiva, que percebem que fazem compras por impulso, mas que isso é justificado pelo impacto da experiência; e “eco-economic”, aqueles que cortam gastos com viés de economizar dinheiro e serem mais sustentáveis. O novo consumidor da Geração Z tem valores mais engajados, buscam não comprar tipos de materiais que agridam o meio ambiente”, explicou Rodrigo Mattos.

Para 2024, o mercado está cada vez mais sensível às mudanças e ansioso pelos consumidores que estão mais astutos na questão da compra. “Seremos humanos, progressivos e corajosos para elevar o setor”, lembrou Miriam Wolk.

O The Brazil Conference & Expo será encerrado amanhã, quarta-feira.Às 9h30, falará o presidente do Instituto Foodservice Brasil (e presidente do Mc Donald’s), Rogério Barreira, e a vice-presidente do IFB, Ingrid Devisate, que abordarão o tema: “FLV & Food Service – o Match Perfeito”.

Às 10 horas, o ex-técnico de Vôlei da Seleção Brasileira, Bernardinho, ministrará palestra motivacional com o tema: “Excelência: Conquista e Sustentabilidade - Superação em Tempos de Crise”.