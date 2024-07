Cearense Brisanet lança telefonia móvel 5G em Fortaleza

Maior empresa de telecom da região Nordeste, a cearense Brisanet, com sede na zona rural do município de Pereiro, no Leste do Ceará, lançará no próximo dia 25 a sua rede de telefonia móvel com Tecnologia 5G na cidade de Fortaleza. O evento, que reunirá mais de 1 mil convidados, será realizado no Centro de Eventos do Ceará.

Com mais de 25 anos de atuação na área de telecom, a Brisanet – fundada pelo empresário autodidata José Roberto Nogueira – dedica-se a oferecer conectividade de excelência, promovendo inclusão social e tecnológica, desde áreas remotas até grandes cidades. O evento reforçará a missão da empresa de garantir um futuro mais conectado e inclusivo, beneficiando não apenas Fortaleza, mas todo o Nordeste.

A Brisanet também está implantando a Tecnologia 5G em banda larga e telefonia móvel na região Centro Oeste do país.

A Tecnologia 5G representa um salto gigantesco na conectividade, proporcionando ultravelocidade e baixa latência, benefícios essenciais para a automação industrial, saúde, varejo, transporte, entre outros setores da economia. Apesar do potencial, somente 6% das indústrias brasileiras possuem rede 5G instalada, revelando a existência de um vasto campo de oportunidades, segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Para debater as oportunidades e os desafios da Tecnologia 5G, a Brisanet elaborou, para o seu lançamento, uma programação que inclui debates sobre negócios, tecnologia, inovação e inclusão digital, os quais terão a participação de executivos do Google, Magalu e Huawei.