Unimed Fortaleza conquista mais um Selo de Qualidade

Festa na Unimed Fortaleza, que conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, o selo de "Empresa que dá Feedback" concedido pela plataforma Gupy, utilizada para as seleções de novos colaboradores. Desde 2022, a operadora de saúde se dedica a fornecer retornos transparentes e cuidadosos aos participantes de seus processos seletivos.

O selo é uma certificação atribuída às organizações que atendem a critérios sistemáticos, como o envio de feedbacks para 90% dos candidatos e a manutenção de 90% das vagas publicadas em andamento. Esse reconhecimento reflete o comprometimento da equipe de Recrutamento e Seleção da Unimed Fortaleza em melhorar continuamente a experiência dos candidatos.

“O propósito da Unimed Fortaleza é cuidar das pessoas, estendendo esse cuidado aos candidatos que dedicam seu tempo a participar das nossas seleções. O selo comprova o nosso empenho em proporcionar uma jornada transparente e respeitosa a todos os envolvidos, mantendo os mais altos padrões de excelência em nossas práticas de recrutamento”, destaca Luanna Rodrigues, gerente de Gente, Gestão e Diversidade da empresa.

Fundada em 9 de janeiro de 1978 por 23 Médicos que se uniram por meio do cooperativismo, a Unimed Fortaleza integra o Sistema Nacional Unimed. Atualmente, é a 11ª maior singular, em relação às outras Unimeds, em número de beneficiários, com mais de 358.189 mil clientes e mais de 4 mil médicos cooperados, incluindo pessoas físicas e jurídicas.

A cooperativa possui uma ampla rede credenciada e uma rede própria que conta com o Hospital Unimed, que tem nível máximo de Acreditação Hospitalar na metodologia Qmentum, concedida pela Quality Global Alliance (QGA), sendo o maior hospital do Ceará em número de leitos (330) e o maior do sistema Unimed no Brasil; e com o Hospital Unimed Sul, que possui serviços de emergência pediátrica, internação, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e oncologia pediátrica, além de um centro cirúrgico moderno, com atendimento a cirurgias eletivas. A rede própria conta também com 11 laboratórios, cinco Clínicas Unimed, oito Clínicas de Saúde Integral, além de programas como a Medicina Preventiva.