Manual do Hapvida tem certificação ISQua, a mais importante do mundo

Novidade! O manual de qualidade da maior empresa de saúde da América Latina -- a Hapvida Notre Dama Intermédica, com quase 16 milhões de beneficiários -- conquistou a certificação internacional da International Society for Quality in Health Care (ISQua) em seu manual de qualidade, utilizado em seu programa de monitoramento das unidades de saúde.

“Receber esse reconhecimento é um marco muito importante não só para a empresa, mas para todo o ecossistema de saúde. Evidencia o quanto estamos alinhados às melhores práticas internacionais e isso foi validado por um órgão isento, que é referência mundial”, afirmou a diretora de Certificações e Qualidade Assistencial da Hapvida NotreDame Intermédica, Irina B. Okidoi.

A ISQua é considerada a maior autoridade do mundo em segurança do paciente e qualidade de saúde e é uma organização sem fins lucrativos. A Associação de Avaliação Externa (EEA, na sigla em inglês) avalia 66 requisitos, de seis princípios diferentes, em um processo minucioso até a obtenção do reconhecimento pleiteado. O processo durou mais de um ano e, em 30 de abril, o selo Standards, de padrões de qualidade, foi confirmado.

Desde 2019, a Hapvida NDI tem o programa próprio de monitoramento da qualidade, chamado de Qualitotal, que acompanha continuamente indicadores e os processos de 84 unidades de saúde da rede, entre hospitais, clínicas de reabilitação, remoção, SADTs (Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico) e dois Núcleos Técnicos Operacionais (NTO), para verificação de protocolos e melhores práticas de segurança preconizados pelos órgãos reguladores, legislação e referências internacionais.

“Como somos grandes e verticalizados, temos que ter um programa de acompanhamento e aferição da nossa operação para verificar como a unidade na ponta está executando aquilo que temos como premissa de qualidade”, explicou Okidoi.

Na avaliação rotineira in loco, são verificados mais de 3.500 requisitos, de acordo com o perfil das unidades de saúde. A análise é 360°, além de funcionários, são ouvidos também clientes para aferição de processos como higienização das mãos, ferramentas de transição de cuidado, práticas de cirurgia segura, entre outros. Há ainda a conferência da documentação.

“O nosso manual Qualitotal é muito completo, objetivo e abrange toda a legislação obrigatória assim como os processos, inclusive com as práticas recomendadas pela OMS, para segurança e melhoria de qualidade ao paciente”, contou a diretora.

A acreditação é válida até 2028. Durante o período, a empresa é acompanhada pela ISQua sobre as ações adotadas para aprimoramento dos processos e evolução contínua. “Eles nos apresentam um conjunto de melhorias e, periodicamente, temos de dar esse direcionamento. É, de fato, a melhoria contínua do nosso manual de avaliação”, pontuou.

O programa de monitoramento de qualidade contabiliza a aderência das unidades de saúde aos processos instituídos no manual da rede. O Qualitotal é contínuo e referenciado nas legislações nacionais e melhores práticas internacionais. Trabalha a segurança do paciente e a qualidade assistencial por meio de uma abordagem consultiva, o que inclui visitas diagnósticas, de acompanhamento e encerramento de ciclo, com o objetivo de otimizar processos e garantir o cumprimento de protocolos de ponta a ponta.

Após a avaliação presencial, são criados dashboards comparativos de resultado entre unidades, para analisar se houve evolução. Ao longo dos anos, foram criados dois selos: o Qualitotal (segurança) e o Qualitotal Platinum (processos de gestão, experiência do paciente e monitoramento de protocolos clínicos).

Entre os critérios de elegibilidade para o programa, estão o porte da unidade, o número de pessoas atendidas e a localização geográfica. “Queremos abranger o maior número de vidas possível”, destacou Okidoi.



Com 78 anos de experiência a partir das aquisições durante sua história no país, a Hapvida NotreDame Intermédica é hoje a maior empresa de saúde e odontologia da América Latina. A companhia, que possui mais de 68 mil colaboradores, atende cerca de 15,8 milhões de beneficiários de saúde e odontologia e tem à disposição a maior rede própria de atendimento com um sistema integrado que conecta as unidades das cinco regiões do país.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão abrangente e integrada, voltada ao cuidado da saúde por meio de 86 hospitais, 76 pronto atendimentos, 345 clínicas médicas e 294 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.