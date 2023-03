Cearaprev faz cadastro dos servidores e economiza R$ 40 milhões

Informa a Fundação de Previdência do Estado do Ceará (Cearaprev) que realizou o balanço do cadastro e prova de vida dos servidores estaduais relativos ao ano passado de 2022.

Os números indicaram que houve uma economia de cerca de R$ 40 milhões para o estado, alcançada pela realização do cadastro e prova de vida dos beneficiários, feita de forma remota por meio do aplicativo Cearaprev On-line da Fundação.

Esse cadastro, com o mesmo processo, está sendo realizado novamente desde o início do último mês de janeiro, devendo ser concluído até o dia 30 de junho.

Até agora, quase 40 mil beneficiários realizaram a prova de vida, mas ainda há 103 mil com o procedimento pendente.

Os servidores que realizaram o cadastro e a prova de vida de forma completa em 2021 precisam, agora, apenas confirmar os dados fornecidos anteriormente pelo aplicativo.

João Marcos Maia, presidente da Cearaprev, lembra que o cadastro tem impacto na economia local.

“O aplicativo Cearaprev On-line facilita a vida dos servidores públicos e beneficiários estaduais, que podem realizar os serviços de cadastro e prova de vida de forma simples, sem precisar demandar gastos públicos. A previsão é de que a ferramenta disponha, ainda neste primeiro semestre, de outros serviços para oferecer maior comodidade aos servidores”, afirma Maia.