5G: PMF diz que Brisanet não tem fez pedido de licença para antenas

Sobre nota publicada nesta segunda-feira por esta coluna, segundo a qual a Brisanet ainda não instalou suas antenas de Tecnologia 5G em Fortaleza porque a Prefeitura Municipal não emitiu, ainda, a necessária licença para aquela providência.

“Não há o registro de qualquer pedido da Brisanet à Prefeitura Municipal de Fortaleza sobre a instalação de antes 5G na cidade. Se a empresa protocolou esse pedido em algum organismo da PMF, por favor, apresente-o”, disse um porta-voz do governo municipal.

A fonte da informação é alguém altamente credenciado e com ligação direta com a Brisanet, segundo quem a empresa controlada por José Roberto Nogueira está pronta para instalar em Fortaleza as antenas de Tecnologia 5G mais modernas do mundo, não podendo fazê-lo por falta do licenciamento.



O mesmo porta-voz da PMF disse, ainda, que “não há na PMF qualquer pedido de licenciamento em atraso”.

Esta coluna transmitiu à fonte da nota uma mensagem pedindo esclarecimento, mas até a elaboração deste texto não obteve resposta, que será incluída tão logo ela seja recebida.