Ceará não mexe no ICMS, mas pode calibrar alguns regimes especiais

Este colunista conversou ontem com o advogado tributarista Carlos Cintra, que é consultor na área tributária de várias grandes empresas do Ceará.

Ele se declarou feliz com a decisão do governo cearense, que, ao contrário dos governos de outros 12 estados, não aumentará a alíquota do ICMS ao longo de 2023.

“Isto mostra sensibilidade da cúpula do fisco cearense”, disse Cintra.

"Será possível que, ao longo do próximo ano, ocorram algumas calibragens em determinados regimes tributários especiaiso do ICMS, tendo em vista as perdas de arrecadação”.