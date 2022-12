Empresariado recebe bem escolha de Salmito Filho para a Sedet

Ganha o governo do Ceará, ganha a gestão pública estadual, ganha a economia cearense com a escolha -- anunciada na noite desta quinta-feira, 29, pelo governador eleito Elmano Freitas -- do deputado estadual Salmito Filho para comandar, a partir do próximo domingo, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet).

Esta é a opinião dos empresários ouvidos pela coluna logo após o anúncio do nome de Salmito Filho.

O jovem parlamentar, que já foi secretário de Turismo da Prefeitura de Fortaleza e presidente da Câmara Municipal de Vereadores, terá uma missão árdua: não só substituir, mas dar sequência, com mais velocidade ainda, ao trabalho que, nos últimosquatro anos, desenvolveu o atual titular da posição, engenheiro Maia Júnior, que já havia sido secretário de Infraestrutura e vice-governador do estado.

"Ele é um homem preparado para o cargo, conhece os problemas da economia cearense e, também, os caminhos para soluciona-los. O governaxor Elmano acertou na escolha e, com certeza, os que produzem e trabalham na indústria, no comércio, na agropecuária e até na Ciência e Tecnologia estão satisfeitos com a opção por Salmito Filho",comentou o presidente da Federação da Agricultura do Ceará (Faec), Amílcar Silveira.

Por sua vez, oempresário Luiz Girão, fundador do grupo Betânia Lácteos e um dos três maiores produtores de leite do Ceará, não escondeu sua alegria com a indicação do deputado Salmito Filho para a direção da Sedet.

"Ele é competente, entende do riscado e, com certeza, darpá um salto de qualidade ao excelente trabalho que desenvolveu o secretário Maia Júnior", disse Girão.

O presidente do Sindicato da Indústria de Lacticínios do Ceará, José Antunes Mota, disse apenas uma frase, comentando a chegada de Salmito à Filho à testa da Secretaria do Desenvolvimento e Trabalho:

"Ele será um canal a mais para um proveitoso diálogo do governo com o setor produtivo".

Salmito Filho é professor e cientista social graduado e com mestrado pela Euece, doutorando em Políticas Públicas também pela Uece. Tem, ainda, MBA em Governança Pública.

É um estudioso dos problemas econômicas sobre os quais costuma fazer palestras em universidades e entidades empresariais.

Na Sedet, Salmito Filho -- que fez cursos de aperfeiçoamento no exterior -- tem, entre outras tarefas, a de implmentar o projeto de implantação do Hub do Hidrogênio Verde no Pecém, para o que o governo estadual celebroiu 24 Memorandos de Entendimento com igual número de empresas nacionais e estrangeiras, e de acelerar a instalação de mais de 10 grandes empreendimentos de geração de energia eólica offshore (dentrodo mar) e solar fotovoltaica.

Vinculadas à sua secretaria, estarão a Companhia do Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém e a ZPE-Ceará.