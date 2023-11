CDL Jovem de Fortaleza leva 43 empresários para visita a empresas em SP

Conteúdo apoiado por:

Segunda-feira, 6, a CDL Jovem Fortaleza promoverá mais uma Big Trip (grande viagem), que levará um grupo de 43 jovens gestores de empresas varejistas para uma missão em São Paulo, que se estenderá até sexta-feira, 10.

Da agenda do grupo, constam visitas a grandes empresas de diferentes setores, como Magazine Luiza, XP Investimentos, Atom Participações, Bossa Nova Investimentos e Eletromídia.

O ponto alto da viagem será o encontro do grupo com as empresárias Luiza Helena Trajano, líder do Magazine Luiza, e Carol Paiffer, da Atom.

O presidente da CDL Jovem Fortaleza, Guilherme Colares, informa que serão realizadas de duas a três visitas por dia e que o grupo conhecerá as práticas desses líderes e de suas empresas, as quais servirão de aprendizado para os jovens empresários da entidade fortalezense.

A Big Trip CDL Jovem Fortaleza já realizou missões empresariais em Barcelona e Paris (2014), Frankfurt (2017), São Paulo (2018), Florianópolis (2019), Belo Horizonte e Recife.

“O momento é enriquecedor, por possibilitar acessos exclusivos a CEOs e CFOs de empresas de referência no mercado brasileiro, como destacou o diretor de Missões Empresariais da CDL Jovem, Tiago Oliveira.