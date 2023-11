Evangelho de hoje, sexta-feira, dia 03/11/23 (Lc 14, 1-6)

Conteúdo apoiado por:

Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Diante de Jesus, havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da Lei e aos fariseus: 'A Lei permite curar em dia de sábado, ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: 'Se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado?' E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da

Reflexão - Jesus nos ensina a ser coerentes nas nossas ações!

Jesus nos dá exemplo de como permanecer firme nas horas em que necessitamos enfrentar todos os olhares e críticas para tirar alguém da adversidade. Assim sendo, Ele nos ensina a ser coerentes nas nossas ações e a não deixar para fazer depois o bem que podemos fazer hoje. Quantas vezes deixamos de realizar alguma boa obra porque o dia não nos é conveniente ou porque as regras do mundo não nos permitem fazê-lo e temos receio de que nos critiquem! Quanto medo nós temos hoje de ajudar a alguém porque podemos estar caindo em alguma emboscada! Nem sequer paramos para escutar as pessoas quando estamos na Igreja, ou muito ocupados na nossa oração! Mesmo já tendo descoberto o reino de Deus e de querer servir ao Senhor, todos nós ainda damos muito crédito às normas dos homens e aos comentários das pessoas que observam as nossas ações. Jesus não escolhia dia, hora nem lugar para envolver-se com aqueles que Dele se aproximavam, pelo contrário, Ele até os procurava com o olhar e mesmo sem que o pedissem Ele os tocava e os curava, ainda que fosse em “dia de sábado”. O dia de sábado hoje para nós pode significar também algo que o mundo recrimina e proíbe, ou alguma situação humilhante com a qual não queremos nos envolver. – Você tem medo de se aproximar de alguém necessitado quando o ambiente não é propício? – Você escolhe algum dia para fazer o bem ou o faz em qualquer ocasião? – Você tem medo de comentários maldosos quando faz o bem “em dia de sábado”?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO