CDL faz de Fortaleza a Cidade Luz do Nordeste

De hoje até os primeiros dias de 2024, esta cidade de Fortaleza, cantada em prosa e verso como uma espécie de ninho dos que amam o sol, o céu, o mar e o próximo, será mais uma vez – por iniciativa de sua Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), sob a atual presidência do culto e inquieto empresário Assis Cavalcante – a cidade luz do Nordeste brasileiro.

O Natal de Luz, que era uma exclusividade da capital cearense, agora se propaga por grandes e médias cidades do interior e do litoral do Estado, transmitindo a mensagem de alegria e confraternização própria desta época do ano.

Aberto ao entardecer de ontem na Praça do Ferreira, onde se apresentaram a poesia e a música do pernambucano Geraldo Azevedo, o Natal de Luz deste 2023 é, como foi o de 2022, um encanto para os olhos dos seus habitantes e uma forte atração turística que, no dia 31 de dezembro, se fundirão com o espetáculo pirotécnico e artístico da tradicional Festa do Reveillon no Aterro da Praia de Iracema.

O período natalino é semelhante nas demais cidades do Brasil e do mundo, mas aqui em Fortaleza ele tem, digamos assim, alguns pontos de luz que acendem com mais intensidade. Você duvida?

Quando dezembro chegar – e ele chagará daqui a 13 dias – saia a passeio pelas avenidas Desembargador Moreira e Senador Virgílio Távora e pela Praça Portugal e observe a que ponto chega a criatividade da liderança dos lojistas fortalezenses.

O turista do Sul, do Sudeste, do Centro Oeste e do Norte admira-se com o que vê e com o que ouve nas noites desta cidade – há música nas ruas, e ela vem da cantilena e da oralidade do cearense.

Com certeza, a ideia do Natal de Luz – que surgiu num momento eureca da diretoria da CDL ao tempo de Pio Rodrigues no seu comando – nasceu da percepção de que era necessário transformar o maior evento de vendas do varejo em um instante para fazer brilhar o que o povo do Ceará tem para dar, nunca para vender: o seu sorriso, a sua simpatia, a sua cordialidade, a sua alegria, a sua luminosidade, tudo junto e misturado para deleite dos de dentro e, principalmente, dos de fora daqui.

E a Beira-Mar? Considerada hoje a mais bela avenida litorânea do país, essa estrada que margeia, em Fortaleza, as águas verdes do Atlântico é outra atração para os turistas nesta véspera natalina.

Ao longo dos seus seis 6 quilômetros de extensão, há de tudo – de pistas para a caminhada e para a pedalada até uma feira com centenas de minilojas, que oferecem castanha de caju e, ainda, o melhor da moda de praia a preço barato.



A Beira-Mar também estará cheia de luz para as festas do Natal e do Reveillon. E cheia de gente brasileira falando com sotaques regionais, além de gringos expressando-se em vários idiomas.

O Natal é de Luz, mas é também de gastronomia, e na Beira-Mar, Meireles, Aldeota e Varjota há excelentes restaurantes – bem iluminados – que oferecem tudo o que o mar, o sertão e seus açudes produzem e oferecem em pescados e mariscos.



Esta coluna ouviu Assis Cavalcante, presidente da CDL, sobre o Natal de Luz 2023. Com seu jeito franciscano de falar, mas com gestual de quem sabe dominar a ribalta, ele se declara feliz pelo que sua entidade tem feito, nos últimos 30 anos, pelo desenvolvimento do comércio e da própria cidade de Fortaleza.



“O Natal de Luz é, a cada fim de ano, o coroamento dos esforços do nosso universo varejista por um comércio adequado às exigências do consumidor e, também, antenado com os avanços da tecnologia comercial. Sobra, todavia, um pouco de tempo para que possamos, igualmente, dar nossa parcela de colaboração ao Poder Público, e o Natal de Luz é um exemplo desse esforço. Ele faz bem à cidade, à sua população e a nós, comerciantes, que o promovemos”, diz Assis Cavalcante, ainda saboreando o sucesso que foi o evento de abertura do Natal de Luz ontem, na Praça do Ferreira.

ÓTICA BORIS CELEBRA 50 ANOS

A rede de lojas Ótica Boris, especialista em óculos de grau, está celebrando 50 anos de exitosa atividade no mercado cearense.



Ao longo dessas cinco décadas, seu fundador, a empresa fundada e dirigida por José Airton Boris, mantém há 15 anos a posição de ótica mais lembrada pelas famílias cearenses, de acordo com pesquisa Datafolha Top of Mind.

Desde sua fundação até hoje, a rede Óticas Boris expandiu-se e, agora, conta com mais de 60 lojas distribuídas pelas diversas regiões do estado do Ceará, gerando mais de 500 empregos diretos, como informa Airton Boris.