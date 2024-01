Carga para Votorantim congestiona entorno do Mucuripe

Um navio com grande carregamento de coque para a indústria cimenteira do Grupo Votorantim em Sobral e Pecém atracou ontem no porto do Mucuripe, atraindo para lá dezenas de caminhões para o seu descarregamento.



Resultado: como só há um Gate (portão) registra-se nesta sexta-feira, 12, mais um congestionamento de veículos pesados nas ruas do entorno do porto de Fortaleza.

Um importador disse à coluna que essa fila de caminhões para entrar no Mucuripe não é mais novidade, porque recorrente.



Desta vez, porém, a CMA Terminals, que opera o Terminal de Contêineres do porto, está isenta de culpa, que é da falta de uma área de espera que têm os portos do Pecém e de Suape (PE), mas que o Mucuripe não tem.

Esse congestionamento de caminhões no Mucuripe, de acordo com a mesma fonte, vai continuar porque a Companhia Docas do Ceará, que administra o porto, não tem, pelo menos por enquanto, recursos para a construção de uma área de espera, mesmo porque falta espaço físico para ela no seu entorno.