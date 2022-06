Capitão Wagner diz a empresários que reduzirá tamanho do Estado

Falando ontem para um grupo de 20 empresários da indústria e da agropecuária do Ceará, o deputado federal Capitão Wagner, pré-candidato ao governo do Estado pelo União Brasil, surpreendeu-os ao anunciar que, se eleito, reduzirá a máquina do estado, diminuindo o número de órgãos da administração e o de cargos comissionados.

A declaração serviu de contraponto ao que, no mesmo cenário, há uma semana, dissera o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, um dos pré-candidatos do PDT ao Palácio da Abolição, na opinião de quem “o Estado não deve ser reduzido, mas qualificado para tornar-se eficiente”.

O pré-candidato foi saudado pelo empresário Gilson Gondim, produtor e exportador de flores e plantas ornamentais.

Em seguida, o agropecuarista Luiz Girão, fundador do Grupo Betânia Lácteos e um dos três maiores produtores de algodão do Ceará, apresentou as principais demandas da agricultura e da pecuária cearenses, tendo o Capitão Wagner revelado que, de tanto conversar e reunir-se com pequenos, médios e grandes produtores rurais nos últimos meses, já conhece perfeitamente as demandas da economia primária estadual.

Instado pelo também agropecuarista Adauto Farias, que o questionou sobre “o que fará com a grande, pesada e cara máquina estatal do Ceará”, o pré-candidato prometeu que, se eleito, reduzirá ao mínimo os cargos comissionados e as funções gratificadas e, também, as indicações políticas, preferindo nomear técnicos para os cargos técnicos. “Privilegiaremos a meritocracia”, disse ele.

Depois, o pré-candidato disse que porá fim à divisão, “que existe hoje entre pequenos, médios e grandes produtores rurais”, a ponto de haver uma Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), para os agricultores familiares, e uma Secretaria Executiva do Agronegócio, que trata da agropecuária empresarial.

“Teremos uma só Secretaria de Agricultura, que servirá a todos, indistintamente, com o que ganharão o Estado com a redução dos gastos e os produtores rurais com o aumento de sua produtividade”.

Perguntado sobre o que fará com os projetos do Hub do Hidrogênio Verde no Complexo do Pecém, com o Hub da Tecnologia da Informação e com a política de atração de investimentos e de internacionalização da economia cearense, o Capitão Wagner respondeu assim:

“Esses são programas que estão dando certo, e todos eles serão mantidos e dinamizados.”

E ainda acrescentou:

“Por falar em tecnologia, devo também afirmar que será compromisso do nosso futuro governo levar assistência técnica e tecnologia de ponta a todos os produtores rurais, incluindo destacadamente os da agricultura familiar”.

Prometeu, ainda, lutar para que seja revogada a Lei que proíbe a pulverização aérea no Ceará (é o único estado que a proíbe), ressaltando que hoje esse serviço é executado com tecnologia de alta precisão, usando mais drones do que aviões agrícolas.

O pré-candidato do União Brasil fez críticas ao plano estratégico do atual governo, intitulado Ceará 2050, ao dizer que “ele prevê só para 2040 a redução dos índices de violência no Estado, algo que tem de ser enfrentado agora, pois as facções estão ampliando sua presença não só na capital, mas também no interior”.

Mas o Capitão Wagner elogiou a tecnologia de que dispõe hoje o governo estadual para combater a violência.

“O Centro de Inteligência do Sistema de Segurança já dispõe da melhor e mais moderna tecnologia. Falta, agora, qualificar as pessoas para que seja efetiva e corretamente utilizada. É o que faremos”, disse ele.



LEGISLATIVO HOMENAGEIA PRESIDENTE DA FIEC

Hoje, às 18h30, a Assembleia Legislativa do Ceará realiza sessão solene para entregar a Medalha de Mérito Parlamentar Plenário 13 de Maio ao Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante.

A medalha, maior comenda legislativa do Estado, é concedida uma vez por ano e por deliberação da Mesa Diretora. Ela homenageia personalidades que prestaram comprovados e relevantes serviços à sociedade cearense.

A Medalha de Mérito Parlamentar Plenário 13 de Maio faz referência a uma das datas mais importantes da história do Brasil, quando foi assinada a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888.

MERCADINHO S. LUIZ INAUGURA MERCADÃO

Hoje, a rede Mercadinhos São Luiz abre para o público as portas de sua nova loja com a bandeira Mercadão. Localizada no bairro Dunas, a loja de descontos do São Luiz é a terceira com este formato, sendo duas em Fortaleza e uma na cidade do Crato.

A nova unidade Mercadão tem ofertas em todos os setores, nos quase 6 mil itens que comporão o seu mix de produtos.

É o segundo Mercadão em Fortaleza e é parte da estratégia da empresa de expandir este formato de loja, mais focada em descontos para os clientes.

Segundo o sócio majoritário e CEO da empresa, Severino Ramalho Neto, o São Luiz está alinhado à tendência do varejo mundial de crescimento dos formatos de lojas de descontos.

“Hoje, este é o formato de loja que mais cresce no Brasil e nós estamos atentos ao movimento, já com duas unidades no Ceará e com previsão de mais lojas até o fim deste ano”, explica ele.