Campos Neto desempata e vota 'com o governo' no Copom

Na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, encerrada ontem, aconteceu o que ninguém imaginou: o presidente do colegiado, Roberto Campos Neto - o último a votar - teve o voto de minerva e decidiu pela redução da taxa básica de juros Selic em 0,50%,que caiu de 13,75% para 13,25% ao ano.

Ele acompanhou o voto dos dois novos diretores do Banco Central, Gabriel Galípolo e Ailton de Aquino, indicados pelo ministro Fernando Haddad e nomeados pelo presidente Lula. Até antes da reunião, essa hipótese de convergência não existia, porque o governo pressionava o Copom por uma queda maior da Selic.

O placar foi de 5 a 4, ou seja, cinco votaram pela queda de 0,50% e quatro votaram pela redução de 0,25.

Votaram pela redução de 0,50 ponto percentual Roberto de Oliveira Campos Neto, Ailton de Aquino Santos, Carolina de Assis Barros, Gabriel Muricca Galípolo e Otávio Ribeiro Damaso.

Votaram pela queda de 0,25 ponto percentual Diogo Abry Guillen, Fernanda Magalhães Rumenos Guardado, Maurício Costa de Moura e Renato Dias de Brito Gomes.

No comunicado distribuído logo após o fim da reunião, está dito que “os membros do Comitê, unanimemente, anteveem redução de mesma magnitude nas próximas reuniões e avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário”.

Traduzindo, está fora de cogitação uma queda de 0,75% na próxima reunião do Copom, como o mercado passou a imaginar logo após a divulgação da decisão de ontem.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao comentar a decisão do Copom, ressaltou que o voto do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, “foi importante, foi um voto técnico, calibrado”, ajustado ao que se passa na economia. “Não foi uma concessão”, disse o ministro.

Haddad vem dizendo que a presença de dois novos diretores no Banco Central tem o objetivo de levar novas ideias ao Copom e à autoridade monetária. Por esta razão, houve ontem um empate que foi decidido pelo voto de minerva do presidente Roberto Campos Neto, que, surpreendentemente, acompanhou o voto de Gabriel Galípolo e Ailton de Aquino, que, digamos assim, representam o governo na diretoria do Banco Central.

Fernando Haddad disse que ele e Roberto Campos Neto terão uma reunião nos próximos dias, deixando claro que as relações do governo com o Banco Central estão em bom nível.

As projeções do mercado indicam que a taxa Selic, no fim do próximo ano de 2024, estará em 9%. Mas poderá estar maior ou menor, dependendo do que acontecer com os índices de inflação.

A Bolsa de Valores B3 fechou em queda de 0,32%, aos 120.859 pontos, enquanto o dólar teve uma alta de 0,31%, fechando o dia cotado a R$ 4,80.,

O resultado do Copom saiu apenas depois do encerramento das operações da Bolsa.