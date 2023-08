Evangelho de hoje, 5ª feira, dia 03/08/23 (Mt. 13, 47-53)

Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O Reino dos Céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos: os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E ai, haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso?' Eles responderam: 'Sim.' Então Jesus acrescentou: 'Assim, pois, todo mestre da Lei, que se torna discípulo do Reino dos Céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas.' Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali.

Reflexão – A novidade do reino dos céus!

Jesus dirige-se aos Seus discípulos e aos Mestres da Lei mostrando-lhes a novidade do reino dos céus. Ele faz uma alegoria do reino dos céus com uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Entendemos, então, que a proposta do Reino é lançada por Jesus para todos nós, independentemente de quem somos. No entanto, somente serão aproveitados os bons e, os maus serão jogados fora, prenunciando o fim dos tempos quando os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos. Continuando, Jesus compara o reino dos céus a um pai de família, que tira do seu patrimônio as coisas velhas que se confundem com as novas. Jesus explica que os Seus discípulos precisam distinguir dentro de si o que é do homem velho do que é do homem novo, isto é, o que é útil e o que é inútil. Somente o Pai, que é o Artesão e Mestre, pode nos ajudar pelo poder do Espírito Santo a nos despojar do que é inútil, do que está apodrecido dentro de nós e fazer valer apenas as coisas que são do Seu coração e que trarão para nós a felicidade, a concórdia e o amor e nos fazem ser justos. Ele nos acena com um jeito novo de viver, de acordo com a vontade do Pai, dentro dos ensinamentos evangélicos que transformam paulatinamente a nossa mentalidade, e, consequentemente a qualidade da nossa existência nos tornando homens justos. Quando aderimos à proposta de Jesus nós nos tornamos discípulos do reino dos céus e acontece em nós uma verdadeira transformação que depende também de um processo que exige paciência e maturidade. Só um perito espiritual poderá nos ajudar a fazer o discernimento. É como uma intervenção cirúrgica que um especialista realiza para tirar imperfeições. Assim, portanto, somente o Espírito Santo pode realizar a cirurgia plástica da nossa alma, pois Ele é o especialista na nossa matéria espiritual. Dentro de nós há confusão, há dúvidas, porém, antes que chegue ao fim dos tempos nós poderemos nos deixar esclarecer pelo Espírito que há em nós a fim de participarmos para sempre do reino dos céus. – Você tem se deixado aperfeiçoar pelo Espírito Santo de Deus? – Você percebe as coisas boas e más que estão dentro do seu coração? – Você acha que Deus tem poder para transformar o seu coração e fazer de si um homem, uma mulher nova? Faça hoje esse pedido a Jesus e o Espírito Santo mostrará o que é novo e o que já está velho e corrompido em você.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO