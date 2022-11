Campanha Amigos em Ação expõe obras de arte na CDL

Vem aí mais uma Campanha Amigos em Ação, iniciativa que, sempre nesta época do ano, reúne empresários dos vários setores da atividade econômica, artistas plásticos, colecionadores e pessoas amantes da solidariedade humana.

A campanha, coordenada pela Alessandro Belchior Imóveis, une arte e solidariedade, porque recebe doações de grandes artistas cearenses, cujos quadros são leiloados e a renda revertida na compra de alimentos que são distribuídas, no Natal, entre entidades caritativas, entre as quais o Lar Torres de Melo.

Além desse leilão de arte, a Campanha Amigos em Ação recebe grandes doações de alimentos que têm como destino as mesmas entidades. No ano passado, foram arrecadas e distribuídas mais de 30 toneladas de alimentos, algo que deve ser repetido neste ano.

Neste ano, seis instituições receberão os alimentos coletados pela campanha. São elas Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, Lar Torres de Melo, Lar Amigos de Jesus, Oficina do Senhor, Comunidade Filhos Amados do Céu e Obra Lúmen de Evangelização.

Como forma de estímulo, os três maiores doadores são, anualmente, premiados com um troféu.

Neste 2022, a campanha celebra sua 30ª edição, já tendo beneficiado 100 entidades filantrópicas e comunidades carentes.

As obras de arte doadas para a campanha deste ano serão expostas a partir da próxima sexta-feira, 25, no Hall de entrada do edifício sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza.

A obra-tema foi criada pelo artista plástico Espedito Seleiro, intitulada “Coração Coroado”. Além dela, há mais 67 obras, inclusive algumas de renomados fotógrafos cearenses.