Evangelho de hoje, domingo,, 20/11 (Lc 23, 35-43)

Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus dizendo: 'A outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se, de fato, é o Cristo de Deus, o Escolhido!' Os soldados também caçoavam dele; aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre, e diziam: 'Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo!' Acima dele havia um letreiro: 'Este é o Rei dos Judeus.' Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: 'Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós!' Mas o outro o repreendeu, dizendo: 'Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós, é justo, porque estamos recebendo o que merecemos; mas ele não fez nada de mal.' E acrescentou: 'Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reinado.' Jesus lhe respondeu: 'Em verdade eu te digo: ainda hoje estarás comigo no Paraíso.'

Reflexão - A nossa fé e dependência de Jesus nos abrirão as portas do paraíso

Quando todos caçoavam e zombavam de Jesus cobrando Dele uma atitude de autossalvação e duvidando de que fosse, verdadeiramente, o Filho de Deus, o Ungido e Rei das nações, Ele não se justificou nem se manifestou. Ele tinha plena consciência de que tudo o quanto lhe estava acontecendo era parte da história do Seu calvário. Se analisarmos bem o conteúdo deste Evangelho, nós iremos perceber que somente uma vez Jesus deu ouvido e respondeu a alguém. Foi, justamente, quando um dos malfeitores crucificados ao Seu lado lhe dirigiu a palavra: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado". A resposta que Jesus deu a este homem é um sinal de que depende de cada um de nós a entrada no Seu reinado, isto é, no paraíso, como foi dito por Ele: "Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso". A nossa fé e dependência de Jesus, o reconhecimento do nosso ser pecador e a nossa adesão ao projeto salvífico de Deus, nos abrirão as portas do paraíso. Quando confessamos os nossos pecados e reconhecemos a maldade que existe em nós por causa do nosso estado original, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos acolher na Sua misericórdia. O paraíso, portanto, é a misericórdia do Senhor que nos abriga e nos dá alento na nossa caminhada terrena. Entrar no paraíso é viver o reino de Deus, desde já, porque Ele está próximo. O reino de Deus é Jesus, o nosso Salvador e Redentor que se fez homem e como tal, se entregou aos homens como uma oferta a Deus pela remissão dos nossos pecados. Ele enfrentou a morte de Cruz com paixão e por amor a nós. Temos em nós as marcas dessa Paixão, por isso o reino de Deus acontece, em nós e a partir de nós, nas nossas ações de amor que são promotoras da paz e da justiça. Se quisermos, realmente, entrar no paraíso e participar do reinado de Jesus, precisaremos tê-Lo como nosso Rei e Senhor das nossas vidas, dos nossos planos e dos nossos ideais. - Você já percebeu que Jesus já fez e Sua parte e, agora, o paraíso só depende de si? - Diante de Deus e dos homens você reconhece o seu ser pecador e necessitado de perdão? – Você admite que as outras pessoas também o (a) acusem de ser pecador (a)? - Faça também hoje como o bom ladrão: peça a Jesus que o faça entrar no Seu reinado e ouça com atenção a Sua resposta.

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO