Brisanet faz ações em julho e garante internet no Sana Fest, Expocrato e Fortal

Como parte do seu projeto de expansão e crescimento, a cearense, maior Brisanet empresa de telecom da região Noreste, está realizando ações para estar mais perto do seu público. Assim, ela empresa participou ativamente neste mês de julho dos principais eventos que aconteceram no Ceará: ela foi a internet oficial do Sana Fest, da Expocrato e do Fortal.

No Sana Fest, a Brisanet forneceu internet 100% fibra óptica para a Arena Gamer, uma das principais atrações do evento, durante o qual todos os visitantes puderam aproveitar o máximo dos jogos online utilizando a conexão da companhia.

Na Expocrato, foi disponibilizada a internet necessária para toda a estrutura administrativa do evento, assim como no Fortal, que além da estrutura administrativa, a Brisanet forneceu também conexão de qualidade para a transmissão do evento.

A Brisanet ainda focou no desenvolvimento de algumas ações de marca para o público dos três festivais.

Na Expocrato, grande evento da agropecuária da região nordestina, foi instalado um selfiepoint com ligação direta com o tema do evento, possibilitando assim que os seus participantes tirassem fotos lúdicas dentro da temática da exposição.

Já no Fortal, foi instalado um mini trio elétrico cenográfico, estrategicamente localizado no ponto inicial do corredor da folia, chamativo, bem iluminado e com uma identidade visual desenvolvida exclusivamente para a micareta. Os foliões tiveram a oportunidade de “subir no trio” e ter uma visão privilegiada do evento, além de ser um excelente ponto para encontros e registros fotográficos.

Para o diretor comercial da Brisanet, Jordão Estevam, mais do que consolidar o posicionamento da marca, apoiar esses eventos é uma forma de retribuição para essas localidades.

"Estamos comprometidos em apoiar e participar de eventos emblemáticos do Nordeste, pois acreditamos que essa é uma forma genuína de agradecer a comunidade que confia em nossos serviços diariamente. Além disso, essas celebrações são uma oportunidade de consolidar a nossa marca conforme promovemos o desenvolvimento cultural, econômico e social das regiões em que estamos presentes", afirma ele.

Com 25 anos de mercado, a Brisanet é sediada na cidade de Pereiro, no sertão do Ceará, e atua como provedora de internet via fibra óptica, TV por assinatura, streaming de música, telefonia fixa e móvel.

Segundo dados divulgados pela Anatel, a Brisanet é líder em marke tshare de banda larga fixa na região Nordeste.

A companhia de telecom nordestina promove inclusão social e tecnológica e, hoje, atende a 157 cidades nos nove estados do Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe), totalizando mais de 1,2 milhão de assinantes com uma infraestrutura de rede firmada em seu próprio cinturão digital de fibra óptica.

Em julho de 2021 a Brisanet estreou na B3. A empresa arrematou três lotes regionais de espectro de 3,5 GHz (Nordeste e Centro-Oeste) e 2,3 GHz (Nordeste) no leilão do 5G da Anatel.