Brisanet é destaque hoje na Bolsa B3: suas ações sobem 9%

Maior empresa de telecom do Nordeste, com sede em Pereiro, no sertão do Ceará, a Brisanet é um dos destaques de hoje da Bolsa de Valores brasileira B3: suas ações sobem mais de 9% na boleia do seu balanço financeiro relativo ao quarto trimestre de 2022, ontem divulgado.

Os papeis da empresa controlada por José Roberto Nogueira estavam sendo negociadas, às 1h30, a R$ 2,12.

Como esta coluna divulgou no início da manhã desta terça-feira, a Brisanet teve um lucro líquido de R$ 30,5 milhões, um salto de 1.806% em relação ao lucro obtido no mesmo período do ano anterior de 2021.

No relatório que acompanhou o balanço do 4T22, a Brisanet informa que o bom resultado se deveu à melhoria da margem que, por sua vez, foi resultado de providências para a redução de custos. Essas providências foram iniciadas em abril do ano passado e prosseguiram, com êxito, até dezembro.

A Brisanet está instalando a Tecnolgia 5G em Fortaleza e em várias capitais e cidades do interior do Nordeste.