IEL, da Fiec, lança novo site com uma novidade: o e-commerce

Atento às transformações do mercado, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará) acaba de lançar o seu novo site agregando uma novidade: o e-commerce.

O objetivo do novo site é ser muito mais do que a vitrine dos diversos serviços do portfólio do Instituto, mas, sobretudo, um canal de vendas direto ao consumidor, por meio do qual será possível comprar cursos e muito mais, e tudo num ambiente virtual cheio de funcionalidades para potencializar a experiência de compra.

No novo site, os clientes do IEL Ceará terão acesso a uma plataforma segura para realizar suas compras de forma fácil e rápida. O site conta com uma navegação fluida, que permite encontrar os cursos desejados com poucos cliques, e oferece diversas opções de pagamento, incluindo pix.

Uma das novas possibilidades do site é que o cliente pode entrar em contato direto com os canais de venda (Central de Relacionamento do Sistema FIEC e SDR) para tirar dúvidas ou qualquer outra comunicação.

Além do visual, que ganhou novo design e a inserção de vídeos e outros recursos audiovisuais, todo o conteúdo textual foi refeito para uma linguagem mais assertiva e voltada ao encantamento do cliente. De acordo com a Business Controller do IEL Ceará, Jamile Alencar, todo o site foi pensado sob a perspectiva mercadológica e estruturado com o foco na experiência do cliente.

“Tentamos ao longo da construção do site fazer com que ele fosse o mais intuitivo possível, procurando mostrar para a sociedade o dinamismo e a complexidade que é o portfólio do IEL Ceará com toda a sua gama de serviços voltados às empresas, instituições, órgãos públicos, startups, executivos e profissionais.



O Go Live do novo site - termo técnico em inglês que significa, em gestão de projetos, que um produto está pronto para “ganhar vida” ou ser lançado - ocorreu segunda-feira, 20, com a participação da superintendente do IEL Ceará, Dana Nunes.

Segundo ela, o lançamento do e-commerce é um importante passo para a instituição, que oferece as melhores soluções aos seus clientes, integrando as ações desenvolvidas no âmbito do projeto de Transformação Digital do Sistema FIEC. Com a nova plataforma, o IEL Ceará espera atrair um público maior, ampliando sua presença no mercado e firmando-se como uma Escola de Gestão e Aceleração de Negócios.



A Business Controller do IEL Ceará conta que o projeto do novo site teve início em 2020, mas, por conta de diversos fatores, somente em outubro do ano passado ele progrediu a passos mais largos com a internalização das ações e o envolvimento maior da Gerência de Tecnologia e da Gerência de Mercado do Sistema Fiec.

Segundo Jamille, embora o site já esteja no ar, o projeto ainda não acabou. O time continua trabalhando para realizar a automação dos processos internos destinados à sua alimentação e para implantar, em breve, a customização da experiência de compra, com a inclusão de novas funcionalidades, como o carrinho de compras.