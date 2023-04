Brisanet confirma: no fim deste ano, toda Fortaleza terá 5G

Falando no 12º Congresso de Provedores de Internet, que se realiza em Fortaleza, CEO e acionista da Brisanet, maior empresa de telecom do Nordeste, José Roberto Nogueira, anunciou que no fim deste ano serão iniciadas as operações da rede 5G da empresa em Fortaleza.

Ele informou que 100% da área urbana coberta estarão cobertos com infraestrutura própria da Brisanet, sem contratos com terceiros.

“Na segunda quinzena de junho, a operação do 5G será iniciada em Pereiro, no sertão cearense, onde está localizada a sede da Brisanet, e em cidades vizinhas. Como sempre, a Brisanet começa a implementar as tecnologias do interior para a capital. No final de 2023, a rede 5G estará disponível para todos os milhões de habitantes da capital Fortaleza e sua Região Metropolitana”, disse José Roberto Nogueira.

Uma das vencedoras do leilão do 5G da Anatel, em 2021, a Brisanet ficou com o lote das regiões Nordeste e Centro-Oeste do país.

A empresa planeja disponibilizar a rede 5G em cerca de 40 cidades no interior da região Nordeste, além de Fortaleza.

A expectativa é de que o valor médio dos serviços oferecidos seja de R$ 30 ainda. O CEO destacou, também, que parte do espectro será destinada também ao 4G, a fim de atender à maioria da população que ainda utiliza dispositivos móveis compatíveis somente com essa tecnologia.

Com 25 anos de mercado, a Brisanet atua como provedora de internet via fibra óptica, TV por assinatura, streaming de música, telefonia fixa e móvel.

Segundo dados divulgados pela Anatel, a Brisanet é líder em market share de banda larga fixa na região Nordeste.

A empresa promove inclusão social e tecnológica e, atualmente, já opera em 154 cidades nos nove estados do Nordeste, totalizando mais de 1,1 milhão de assinantes com uma infraestrutura de rede sustentada pelo seu próprio cinturão digital de fibra óptica.

Em julho de 2021, a Brisanet estreou na B3. A empresa arrematou três lotes regionais de espectro de 3,5 GHz (Nordeste e Centro-Oeste) e 2,3 GHz (Nordeste) no leilão do 5G da Anatel.