M. Dias Branco cumpre compromissos de sustentabilidade

Empresa líder nacional do mercado de massas e biscoitos, a cearense M. Dias Branco divulgou ontem seu relatório de sustentabilidade relativo a 2022, que trouxe avanços obtidos durante o primeiro ano de cumprimento dessa agenda, que se baseia em cuidar do planeta, acreditar nas pessoas e fortalecer alianças. A agenda tem metas a serem cumpridas até 2030.

O Relatório Anual Integrado 2022 de M. Dias Branco contém informações de mercado, econômico-financeiras, operacionais e socioambientais de acordo com as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI) 2021. No documento, é possível acessar os avanços dos 15 temas prioritários seguidos pela companhia.

Na agenda de sustentabilidade, as metas estão focadas nas temáticas: água, energia, mudanças climáticas, embalagens sustentáveis, relacionamento com as comunidades, capital humano, diversidade e inclusão. Saúde e segurança, alimentos saudáveis e nutritivos, e cadeia de valor sustentável também fazem parte dos temas prioritários em sustentabilidade.

Já os temas segurança de alimentos, riscos e oportunidades em sustentabilidade, governança, ética e integridade, e combate à perda e ao desperdício de alimentos foram adicionados e passaram a compor essa estratégia de 2022 em diante.

Entre os principais avanços reportados estão a utilização de embalagens plásticas de produto acabados recicláveis, compostáveis, ou biodegradáveis, que chegou a 96,79% e tem como meta alcançar 100%); utilização de energia renovável, que alcançou 32% para uma meta de 90%; e reúso de água, que chegou a 17,31% ao longo do ano para uma meta de 30%.

No pilar ambiental, a companhia evoluiu na nota do Índice Carbon Disclosure Project (CDP) da categoria B, no Morgan Stanley Capital International (MSCI), para AA e se manteve, pela terceira vez consecutiva, na carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3.

“Como parte da estratégia de descarbonização, diversificamos nossa matriz energética a partir da utilização de fontes renováveis, como energia eólica, em nosso processo produtivo. Além de trazer benefícios ao meio ambiente, nos ajuda a reduzir custos operacionais no médio prazo”, explica Tiago Timbó, Gerente de Comunicação, Cultura e Sustentabilidade de M. Dias Branco.

No item diversidade, a companhia chegou a 23,24% de mulheres em cargos de liderança, para uma meta de 40% em 2030. Em julho de 2022, a M. Dias Branco passou a integrar a carteira do Índice Teva ESG Mulheres na Liderança (ETF ELAS11), gerida pelo Banco Safra e listada para negociação na B3.

“Continuamos investindo intensamente na capacitação, treinamento e valorização de nossos colaboradores”, afirma o executivo, destacando que 25% do total de vagas abertas em 2022 foram preenchidos por talentos internos, valorizando a meritocracia e gerando incentivo e satisfação com crescimento de carreira.

A exemplo de anos anteriores, M. Dias Branco continuou contribuindo fortemente com a doação de alimentos para minimizar a fome e o agravamento da situação de vulnerabilidade das famílias, inclusive, estimulando o voluntariado dos colaboradores. No ano de 2022, foram doadas 2.321 toneladas de alimentos, o equivalente a R$ 18,7 milhões.

Além disso, foi definida uma meta pública que visa alcançar 150 mil pessoas com o Programa de Fomento ao Empreendedorismo e Profissionalização no Setor Alimentício. Esta meta está conectada com o programa Alimentando Sonhos, no qual a empresa realiza parcerias junto às instituições para capacitações que ajudem a promover a inclusão socioeconômica, formando profissionais para o mercado da gastronomia ou para empreender, fortalecendo a empregabilidade e contribuindo para a superação da pobreza. Para o ano de 2022, foi estabelecida a meta de impactar 1.000 pessoas e, ao todo, foram alcançadas 4.078 pessoas, sendo a grande maioria mulheres das comunidades próximas às unidades industriais.

“A Política de Sustentabilidade, aprovada pelo Conselho de Administração da companhia, estabelece o compromisso da M. Dias Branco em tornar a sustentabilidade parte da cultura e do negócio da companhia, com práticas sustentáveis sendo adotadas em todas as frentes da nossa operação”, finaliza Tiago Timbó.