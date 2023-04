Evangelho de hoje, 5ª feira, 13/04/23 (Lc 24, 35-48)

Naquele tempo: Os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: 'A paz esteja convosco!' Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: 'Por que estais preocupados, e porque tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés: sou eu mesmo! Tocai em mim e vede! Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estais vendo que eu tenho'. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: 'Tendes aqui alguma coisa para comer?' Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: 'São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco: era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos'. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras, e lhes disse: 'Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia e no seu nome, serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. 48Vós sereis testemunhas de tudo isso'.

Reflexão – Jesus é o Justo por excelência, por isso Ele é o doador da Paz. A paz é fruto da justiça!

Os apóstolos reunidos no Cenáculo ouviam dos dois discípulos a narrativa de como haviam encontrado Jesus no caminho para Emaús. Nesse mesmo momento Jesus entrou no local onde eles se encontravam e falou: “A paz esteja convosco!” Marcado e cicatrizado, porém, vivo e ressuscitado Jesus mostrava-se a eles, que, alegres e surpresos, ainda tinham dúvidas no coração. Como para comprovar a Sua presença Jesus convidou-lhes a que tocassem nele e pediu-lhe algo para comer. Por meio das palavras e dos gestos de Jesus os discípulos, então, começaram a entender o porquê de todos os acontecimentos. Assim sendo, Jesus abriu a inteligência dos seus discípulos para que compreendessem as Escrituras dando-lhes a paz e o entendimento de tudo quanto lhes dissera antes. A presença de Jesus ressuscitado no meio de nós ainda hoje nos traz a paz ao coração e nos dá a entender que somos as Suas testemunhas no meio dos descrentes. As promessas do Pai se cumprem na nossa vida na medida em que acreditamos no Seu poder e damos testemunho ao mundo da nossa experiência com Ele. Jesus é quem vem nos trazer a paz e, assim como aconteceu com os Seus seguidores, quando nos reunimos em Seu Nome o Seu Espírito se manifesta e nós sentimos a Sua presença viva e operante. Para que possamos compreender Jesus precisamos nos aproximar Dele, tocá-Lo e alimentarmo-nos com Ele. Quando temos uma experiência com Jesus e chegamos a tocar no Seu mistério de Amor por meio da Sua Palavra nós também alimentamos a nossa alma e temos a inteligência iluminada para compreender a obra que Ele deseja realizar em nós. A obra de Jesus é uma obra de paz! Na verdade, a primeira manifestação de que estamos realmente tocando Jesus é a paz que invade o nosso coração. Ele chega de mansinho e vem também nos dizer que o sofrimento, a dificuldade, a aflição, são passagens próprias da nossa existência, se nos apoiarmos Nele essas situações, ao contrário do que imaginamos, nos trarão, mais tarde, a paz, o entendimento e a alegria da superação. Jesus é o Justo por excelência, por isso Ele é o doador da Paz. A paz é fruto da justiça! O sofrimento de Jesus e a Sua entrega foram a razão pela qual o nosso coração hoje vive em paz. – Você sente a paz de Jesus no seu coração? - Você procura transmitir esta paz ao mundo? – O que pode lhe tirar a paz? – Você também cultiva a alegria no seu coração mesmo nos momentos difíceis

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO