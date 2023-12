Botafogo de Futebol e Regatas pede Recuperação Judicial

Página patrocinada por:

O Botafogo de Futebol e Regatas entrou com um pedido de recuperação extrajudicial para resolver quase R$ 405 milhões em dívidas, segundo documento protocolado na Justiça do Rio de Janeiro. A informação é do site Infomoney, especializado em economia.

A ação, assinada tanto pelo clube social quanto pela SAF (Sociedade Anônima do Futebol), propôs um corte de 40% a 90% no valor dos débitos, além de um pagamento em até 15 anos.

Entre os credores quirografários, há também R$ 37,3 milhões em dívidas com a família Moreira Salles (R$ 18,6 milhões para João Moreira Salles e mais R$ 18,6 milhões para Walther Moreira Salles Junior), R$ 29 milhões com o grupo Dass (alfaiataria da Umbro, da Fila e da New Balance) e outros R$ 6,8 milhões com o São Paulo Futebol Clube.

O clube também lista dívidas de R$ 1.247.696,84 com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), de R$ 1.021.210,58 com o Ministério Público Federal (MPF), de R$ 5.066,23 com a Oi (OIBR3), que também está em RJ, e uma peculiar dívida de R$ 103,00 com o Uber.