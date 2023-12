Evangelho de hoje, quinta-feira, dia 21/12/2023 (Lc 1, 39-45)

Página patrocinada por:

Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se, apressadamente, a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: 'Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre!' Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido, o que o Senhor lhe prometeu.'

Reflexão – A alegria do Espírito Santo!

O encontro entre Maria e sua prima Isabel nos faz perceber o modo como os planos de Deus se realizam na nossa vida quando acreditamos no Seu poder e confiamos nas Suas promessas. Cheia do amor de Deus e plena do Espírito Santo Maria apressou-se em se solidarizar com a sua prima Izabel conforme o anjo lhe falara. Ao visitar Isabel, além do gesto de fraternidade, Maria também comprovou as palavras do Anjo que lhe dissera: “Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice”. Motivados pelo exemplo de Maria, nós também podemos nos apressar e caminhar com firmeza seguindo a voz do Anjo no nosso coração, que nos revela com detalhes o que precisamos fazer para colaborar no Projeto de Deus para a nossa vida e para a vida daqueles que Ele colocou ao nosso lado. Quando estamos cheios do Espírito Santo, o amor que sentimos pelos nossos irmãos e o desejo e a alegria de servir a eles por amor a Deus é o grande sinal que nos impulsiona a ir como Maria, apressadamente, em busca daqueles a quem o Senhor nos revelar. O Espírito Santo se manifestou vivamente naquele encontro entre as duas mães e o Amor do Senhor as plenificou naquele abraço fraterno. Da mesma forma pela ação do Espírito Santo o Amor de Deus se plenifica no nosso coração e nos motiva também a cheios de alegria, nos confraternizar com o próximo. Quem concebe Jesus no seu coração sempre estará motivado a levar ao mundo a boa nova do Pai, com alegria e disposição. – Quando ajuda a alguém você fica feliz? – Você sente necessidade da companhia de alguém para viver, ou poderia viver sozinho? – Você já experimentou a alegria do Espírito Santo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO