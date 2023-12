Automóvel voador da Embraer já tem critérios de aeronavegabilidade

Página patrocinada por:

A Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer que investe no desenvolvimento de um adiantado projeto de fabricação de uma aeronave de pouso e decolagem verticais, já chamado de automóvel voador, anunciou hoje, quarta-feira, 20, a divulgação dos critérios de aeronavegabilidade de seu eVTOL para consulta pública.

A Agência Nacional de Aviação Civil do Brasil (ANAC) disponibilizou os critérios, representando um marco fundamental no processo de certificação e um avanço expressivo no desenvolvimento da aeronave.



Os critérios de aeronavegabilidade propostos pela ANAC estão sujeitos à consulta setorial até meados de fevereiro de 2024.

Após esse período, a agência reguladora analisará o feedback recebido, contemplando potenciais alterações nos critérios e, posteriormente, revelará a base final de certificação.

Com a finalização dos critérios, a Eve e a ANAC se concentrarão nos meios de cumprimento a serem considerados para a certificação do eVTOL. Como afirmado anteriormente, a ANAC é a autoridade certificadora para o projeto de eVTOL da Eve.

"A publicação dos critérios de aeronavegabilidade marca um passo fundamental na jornada da Eve rumo à certificação de sua aeronave, e a oportunidade para comentários públicos favorece a harmonização das bases de certificação entre os diversos atores da indústria e as várias autoridades reguladoras. Este processo está alinhado com o objetivo da Eve de obter o certificado de tipo de veículo emitido pela ANAC, como autoridade certificadora, e ter essa certificação reconhecida por outras entidades reguladoras ao redor do mundo, onde o eVTOL será operado", afirma Luiz Valentini, diretor de tecnologia da Eve.



A Eve formalizou oprocesso para obtenção do Certificado de Tipo (CYI) para seu eVTOL junto à ANAC em fevereiro de 2022. O processo de certificação da aeronave segue os procedimentos para obtenção de um CT para aeronaves da "categoria de classe especial", aderindo aos requisitos de aeronavegabilidade descritos nas atuais Regulamentações da ANAC e outros critérios estipulados.

Em um passo fundamental para o reconhecimento global, a Eve também formalizou a validação do CT junto à Administração de Aviação Civil dos EUA (FAA) este ano e está empenhada em alcançar uma validação simultânea.

Com uma abordagem holística em seu projeto de eVTOL, a Eve, em parceria com instituições renomadas como a ANAC, está se posicionando para redefinir o futuro da mobilidade aérea urbana, impulsionando inovações no transporte aéreo nas cidades ao redor do mundo. A empresa tem o compromisso de oferecer uma opção segura e sustentável para o transporte urbano e segue em constante evolução no design e nas funcionalidades de sua aeronave, sempre com foco em eficiência.

Sobre a Eve Air Mobility

A Eve se dedica a acelerar o ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana (UAM). Beneficiando-se de uma mentalidade de startup, apoiada por mais de 50 anos de experiência aeroespacial da Embraer S.A. e com um foco singular, a Eve está adotando uma abordagem holística para o progresso do ecossistema de UAM, com um projeto avançado de eVTOL, uma rede global abrangente de serviços e suporte e uma solução exclusiva de gerenciamento de tráfego aéreo.

Desde 10 de maio de 2022, a Eve está listada na Bolsa de Valores de Nova York, onde suas ações ordinárias e bônus públicos são negociados sob os códigos “EVEX” e “EVEXW”.