Bolsa sobe puxada por bancos e Petrobras. Microsoft lucra US$ 16 bi

Ontem, a Bolsa de Valores B3, que vinha registrando seguidas quedas, recuperou-se e fechou o pregão com alta de 1,16%, aos 113.028 pontos. O dólar encerrou o dia em queda, cotado a R$ 5,14.

A valorização da Bolsa brasileira foi na contramão das bolsas norte-americanas, que fecharam no misto de altas e baixas.

Aqui, ajudou na alta da bolsa a valorização das ações da Petrobras, cuja diretoria anunciou um aumento de 7,47% no preço da gasolina nas refinarias, o que já, já será repassado para as distribuidoras, cujos postos logo cobrarão mais caro pelo combustível.

Também contribuiu para a boa performance da B3 a alta dos papeis dos bancos, principalmente Bradesco e Santander, que se valorizaram até 3,11% no pregão de ontem. Também tiveram alta as ações da Vale, maior exportadora de minério de ferro para a China, que segue mandando sinais fortes de recuperação de sua economia.

A divulgação, ontem, do IPCA-15, espécie de prévia da inflação deste mês de janeiro, que registrou alta de 0,55%, um pouco acima do que esperavam os economistas, foi bem recebida pelo mercado e não causou qualquer impacto negativo nas operações da bolsa.

A inflação segue distante do centro da meta, que é de 3,5% para este ano, mas dá sinais de baixa, significando que a política monetária do Banco Central está dando resultado. Anualizada, ou seja, de janeiro de 2022 a janeiro deste 2023, a taxa de inflação brasileira está em 5,87%, abaixo da inflação dos EUA, que é de 6,5%, da Europa, que anda na casa dos 8%, e da Argentina, que é de 100%.

Teve mais um capítulo, ontem, a novela em que se transformou o escândalo da Americanas. A Justiça do Rio de Janeiro liberou ontem R$ 1,2 bilhão que haviam sido bloqueados a pedido do banco BTG Pactual.

Esses recursos, de acordo com o despacho do juiz, só poderão ser utilizados na atividade fim da Americanas, isto é, terão de compor o fluxo de caixa da empresa, que pediu e obteve Recuperação Judicial depois que se descobriu um rombo inicial de R$ 20 bilhões em suas contas, que, escandalosamente, logo virou R$ 40 bilhões.

Para terminar: ontem, foi divulgado o balanço da Microsoft relativo ao quarto trimestre de 2022, ou seja, aos meses de outubro, novembro e dezembro. O lucro líquido da empresa fundada por Bil Gates bateu, nesse trimestre, a casa dos US$ 16,43 bilhões, menor do que o lucro de US$ 18,77 bilhões apurado no último trimestre do ano anterior de 2022.

A Microfoft, deve ser lembrado, anunciou a demissão, até o próximo dia 31 de março, de 10 mil funcionários, ou seja, 5% do conjunto de seus colaboradores.

Aliás, todas as grandes empresas mundiais de tecnologia estão demitindo funcionários, inclusive a Amazon, que tem uma grande central de distribuição aqui na Região Metropolitana de Fortaleza.