Alô, turistas cearenses! Air France lança voo de Belém ao Caribe

Com voos diretos ligando Fortaleza a Paris, a Air France expande sua malha regional no Caribe: a partir do próximo dia 5 de maio, a empresa introduzirá um voo semanal direto desde Belém até Caiena (Guiana Francesa).

O voo decolará de Belém para Caiena, seguindo para Fort-de-France (Martinica) e depois para Pointe-à-Pitre (Guadalupe), permitindo viagens entre o Brasil e os países caribenhos franceses sem precisar de conexão.

A nova rota também oferecerá aos brasileiros a possibilidade de viajar para Paris (Orly) via Caiena.

"Estamos felizes em acrescentar mais uma possibilidade de entrada do Brasil para Paris e agora para o Caribe francês. Há uma demanda significativa entre Belém e Caiena. Além disto, Belém será junto com Fortaleza mais uma opção para nossos clientes da Região Norte do Brasil para viajar a Paris”, como diz o diretor comercial da Air France-KLM na América do Sul, Steven van Wijk.

Ele lembra que o as ilhas caribenhas francesas são importante rota de cruzeiros marítimos.

O voo Belém-Caiena-Belém será operado por um Airbus A320 com capacidade de 168 assentos (12 em Business e 156 em Economy) e equipado com Wi-Fi.

As reservas foram abertas ontem, 23, no endereço eletrônico airfrance.fr ou por meio de um agente de viagens.



Os horários dos voos são os seguintes: o AF603 partirá de Belém às 09:35, chegando em Caiena às 11:10, aos sábados; o AF602 partirá de Cayenne às 15:40, pousando em Belém às 17:15, às sextas-feiras