Bolsa e dólar fecham estáveis. Petrobras reduz preço da gasolina e sobe diesel

Mais um dia de queda, ontem, na Bolsa de Valores Brasileira B3. Foi queda quase imperceptível, de apenas 0,05%, ou seja, a B3 encerrou o pregão na estabilidade, aos 115.062 pontos.

O dólar também fechou estável na quinta-feira, encerrando o dia cotado no mesmo patamar da quarta-feira, ou seja, a R$ 5,05.

A bolsa brasileira até chegou a subir à tarde, depois da fala de Jerome Powel, presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, que sinalizou para a manutenção das atuais taxas de juros da economia norte-americana.



Jerome Powel alertou para o conflito em Israel, que criou o que ele chamou de “incertezas e riscos”, o que significa que o desenrolar da guerra dos israelenses com o grupo terrorista Hamas poderá ditar as próximas decisões do FED sobre a política monetária dos Estados Unidos.

Aqui no Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando à agência Reuters, disse que está preocupado com a possibilidade de vitória de Javier Milei à presidência da Argentina.

Milei é um candidato que se declara libertário e anarquista, de cujo plano de governo constam a extinção do Banco Central, a dolarização da economia argentina e a redução do tamanho do estado, com a eliminação de várias repartições públicas. Milei lidera as pesquisas do primeiro turno da eleição, que se realizará no próximo domingo, 22.

Fernando Haddad afirmou que sua preocupação é procedente porque Javier quer também tirar a Argentina do Mercosul e reduzir ao mínimo as relações com o Brasil, algo que existe há séculos.

Ontem, o preço internacional do petróleo subiu 1%. O do tipo Brent, que é referência para a Petrobras foi negociado na Bolsa de Londres a US$ 92 por barril.

A Petrobras anunciou ontem à noite, após o encerramento das operações da Bolsa de Valores, que, a partir de amanhã, sábado, dia 21, o preço da gasolina do tipo A, chamada de aditivada, em 4% nas suas refinarias e para as distribuidoras. O preço cairá R$ 0,12% por litro.

Mas, como se mordesse e assoprasse, a Petrobras aumentou o preço do óleo diesel nas suas refinarias, que custará mais caro R$ 0,25% por litro, uma elevação de 6%.

Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, o preço do diesel no Brasil estava custando 14% menos do que a cotação internacional, e a gasolina, 5% menos.

Lembro que, na quarta-feira, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates havia dito que, se e quando for necessário, a empresa mexerá nos preços dos seus combustíveis.

Em tempo: o preço internacional do petróleo continua escalando. O barril do tipo Brent, referenciado pela Petrobras, está sendo negociado hoje, sexta-feira, na Bolsa de Londres, a US$ 93,18. Ontem, esse preço era de US$ 92

As bolas asiáticas fecharam ontem no vermelho e as europeias abriram hoje em queda. Culpa da guerra em Israel, que fica no Oriente Médio, região produtora de petróleo.