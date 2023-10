BNB aplica R$ 15 bilhões em 92 projetos estruturantes

Esse conteúdo é apoiado por:

Foi divulgado ontem o balanço do Banco do Nordeste (BNB) relativo aos recursos financiados para projetos estruturantes, que envolvem Parcerias Público-Privadas (PPPs) e Concessões, em toda a sua área de atuação.

O total aplicado pelo BNB alcançou R$ 15 bilhões em 92 projetos estruturantes, entre 2018 até setembro deste ano, com destaque para o financiamento de instalação de redes de transmissão de energia elétrica (R$ 6,6 bilhões), de obras em aeroportos (R$ 4 bilhões) e de projetos de saneamento (R$ 2 bilhões).

Os dados foram divulgados pelo presidente do BNB, Paulo Câmara, durante o evento P3C Regional Nordeste, realizado ontem, quinta-feira, 19, em Salvador (BA). Patrocinado pelo Banco, o evento reuniu empresários, investidores e representantes do setor público para um debate sobre o mercado de Parcerias Público-Privadas (PPPs) e Concessões, sobretudo investimentos em infraestrutura energética e logística.

“O crédito disponibilizado pelo Banco do Nordeste para projetos estruturantes tem contribuído significativamente para o crescimento das cidades de nossa área de atuação. Destaco que, além de R$ 15 bilhões financiados com projetos oriundos de PPPs e Concessões, destinamos R$ 32 bilhões para geração de energia limpa, tanto eólica quanto solar, fundamentais para o desenvolvimento regional sustentável. Somos parceiros do setor produtivo, na esfera pública e privada, e queremos ampliar ainda mais a destinação de recursos”, disse Paulo Câmara.

O evento contou com três eixos de atividades: conferência, rodadas de negócios e exposição. Na conferência, especialistas nacionais e internacionais debateram sobre temas importantes da área de infraestrutura. Já as rodadas de negócios funcionaram por meio de um sistema inteligente de agendamento. E na exposição, uma equipe do Banco do Nordeste divulgou produtos e serviços voltados para o segmento.

O destaque é o Programa de Financiamento à Infraestrutura Complementar da Região Nordeste (FNE Proinfra), que utiliza recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), operacionalizado exclusivamente pelo Banco do Nordeste, em condições diferenciadas e mais atrativas do mercado. Por meio do programa, o BNB concede crédito para ampliar projetos de infraestrutura, com sustentação às atividades produtivas da área de atuação, que compreende os nove estados nordestinos e parte dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Além do presidente Paulo Câmara, o BNB contou com palestras do gerente da área de Negócios de Infraestrutura, Hailton Fortes (painel Financiamento de Projetos), e do gerente executivo de Negócios Rurais do BNB na Bahia, George Robson de Melo (painel Perspectivas de Financiamento em Irrigação no Nordeste).

O P3C é o principal evento especializado no mercado de PPPs e Concessões com foco em investimentos em infraestrutura no Brasil, com finalidade de encontrar alternativas para tornar o ambiente de negócios mais previsível e seguro para investidores. O evento já teve duas edições nacionais em São Paulo (2021 e 2023) e, agora, realizou edição no Nordeste, para aprofundar discussões regionais, dos estados e municípios da Região.