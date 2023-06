Bolsa cai mesmo com boas notícias. Volks suspende produção

Ontem foi mais um dia de queda da Bolsa de Valores brasileira B3, que encerrou seu pregão aos 117.522 pontos, com recuo de 0,61%. Durante grande parte do dia, a B3 operou com queda superior a 1%, mas reduziu as perdas na última hora.

O dólar, por sua vez, fechou o dia cotado a R$ 4,79, com alta de 0,67%.

A notícia trazida pela ata da reunião do Copom, segundo a qual a queda da taxa de juros Selic poderá começar a cair na sua próxima reunião de agosto e a tendência de desaceleração da inflação mostrada pela prévia do IPCA não animaram a bolsa, que vai operar nesta quarta-feira de olho na reunião do Conselho Monetário Nacional.

Nessa reunião de hoje, o CMN debaterá sobre a meta de inflação para este e para o próximo ano. Hoje, essa meta está fixada em 3%, com variação de 1,5% para cima ou para baixo. O mercado estima que o Conselho Monetário Nacional mantenha esses percentuais, mas deve ser lembrado que o presidente Lula tem se manifestado a favor do aumento da atual meta de inflação.

Ontem, a Volkswagen anunciou que paralisará as atividades em suas fábricas de automóveis em São José dos Pinhais, no Paraná, e em São Bernardo do Campo e Taubaté, em São Paulo. A empresa informou que essa decisão foi tomada por causa da queda de suas vendas.

Segundo o Registro Nacional de Veículos Automotores, as vendas de carros zero quilômetro caíram mais de 20%. Os juros altos e a inadimplência das famílias estão incluídas entre as causas dessa queda,

Agora uma notícia muito boa: De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, um órgão ligado à USP, e com a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA), o Produto Interno Bruto do agronegócio brasileiro poderá encerrareste ano de 2023 no patamar de R$ 2,65 trilhões, ou seja, 35% a mais do que o PIB de 2022.

Nessas contas estão incluídas todas as atividades e dentro e fora das porteiras das fazendas de produção, incluindo, também, as atividades de serviços ligados ao agro.

A propósito: ontem, no Palácio do Planalto, o presidente Lula lançou o Plano Safra para 2023/2024, com recursos recordes de R$ 364 bilhões destinados ao financiamento da produção agropecuária do país.

Desse total, R$ 7 bilhões destinam-se ao financiamento de atividades agropastoris que tenham baixa emissão de carbono, ou seja, de atividades sustentáveis do ponto de vista ambiental.