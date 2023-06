Luiz Roberto elogia Plano Safra lançado hoje por Lula

Para o empresário Luiz Roberto Barcelos, sócio e diretor da Agrícola Famosa, com fazendas de produção no Ceará, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco e no Piauí, e também presidente da Rede Nacional da Irrigada (Renai), o Plano Safra deste ano, lançado ontem em Brasília pelo Governo Federal, “atende ao pleito dos agricultores brasileiros”.

Segundo Barcelos, que participou do evento de lançamento do Plano Safra, estão sendo colocados à disposição de quem produz na agropecuária R$ 364 bilhões para o financiamento da produção, com juros que variam – dependendo da linha de crédito- de 8% a 12%.

“É um reforço importante que nos passa a impressão de que o governo está mesmo disposto a apoiar o agronegócio brasileiro”, comentou Luiz Roberto, acentuando que o presidente Lula “fez um discurso conciliador, receonhecendo a importância do nosso setor. Esperamos que a paz reine entre nós, que todos possamos cumprir nossas funções, o presidente presidindo e nós produzindo alimentos, e esta é a mensagem que fica.

Após a solenidade, Luiz Roberto Barcelos conversou com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que manifestou desejo de vir ao Nordeste para conhecer projetos da agropecuária regional nordestina.