Brasil chega a 2 milhões de sistemas solares instalados em telhados

Boa notícia! A energia solar acaba de ultrapassar a marca de 2 milhões de sistemas solares fotovoltaicos instalados em telhados, fachadas e pequenos terrenos no país, segundo mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).

O segmento também acaba de superar 22 gigawatts (GW) de potência instalada em residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos no Brasil

Na visão da Absolar, o crescimento da matriz sola reforça o processo de transição energética no Brasil e contribui para fortalecer a reindustrialização do país.

Desde 2012, foram cerca de R$ 111,2 bilhões em novos investimentos, que geraram mais de 660 mil empregos acumulados no período, espalhados em todas as regiões do Brasil, e já representam uma arrecadação de impostos de R$ 29,8 bilhões.

Pelo mapeamento, os sistemas solares conectados à rede trazem economia e sustentabilidade ambiental para cerca de 2,6 milhões de unidades consumidoras.

A tecnologia fotovoltaica já está presente em 5.530 municípios e em todos os estados brasileiros, sendo que os líderes em potência instalada são Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná.

De acordo com Ronaldo Koloszuk, presidente do Conselho de Administração da Absolar, com a energia solar, o Brasil pode, em pouco tempo, tornar a sua matriz elétrica ainda mais limpa e renovável.

“No entanto, o atual patamar da taxa de juros no Brasil, em 13,75%, inibe a aceleração desse desenvolvimento, pois a prestação do financiamento do sistema solar torna-se pesada dentro do orçamento familiar”, afirma ele.

Já o CEO da Absolar, Rodrigo Sauaia, diz que o crescimento da geração própria de energia solar fortalece a sustentabilidade, alivia o orçamento das famílias e amplia a competitividade dos setores produtivos brasileiros.

“A fonte solar é, portanto, uma alavanca para o desenvolvimento social, econômico e ambiental do País. O crescimento da geração própria da energia fotovoltaica também amplia a atração de capital e impulsiona a geração de mais emprego e renda aos brasileiros”, comenta Sauaia.