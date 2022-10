Subiu um pouco mais a Bolsa de Valores brasileira B3, que retomo, no meio da tarde desta quinta-feira, a marca dos 114 mil pontos. O Índice Bovespa (Ibovespa) tem alta de 1,56%, aos 114.523 pontos.

O dólar, por sua vez, está sendo negociado em baixa de 1,71%, cotado a R$ 5,29.

As ações da Petrobras e do Banco do Brasil seguem em alta. As das empresas de educação, também. Os papeis de Magalu e Americanas sobem forte – ais de 5%.