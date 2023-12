BNB perto de um acordo com o Sinditáxi do Ceará

Página patrocinada por:

Informa a superintendente do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) no Ceará, Eliane Brasil, que faltam “poucos pormenores” para que seja concluído um acordo com o Sindicato dos Taxistas do Ceará para a concessão de uma linha de financiamento destinada à renovação da frota cearense de táxis.

Os entendimentos para esse acordo caminham a passos de tartaruga, mas Eliane Brasil estima que, ao longo do próximo mês de janeiro, “tudo esteja resolvido para a assinatura do contrato” entre as partes.

A superintendente do BNB adiantou que será obedecida a regra do banco relativa aos financiamentos do FNE, com cujos recursos essa linha de crédito contará. Os taxistas disporão de condições especiais, como, por exemplo, taxa de juros mensais de 0,65%.

As tratativas têm demorado porque o Sinditáxi, entidade que congrega os taxistas cearenses, vinha tentando reduzir a lista de garantias que o BNB exige nos seus financiamentos.

“Se os recursos para esse financiamento fossem internos, isto é, do próprio BNB, a solução será mais rápida, mas serão recursos externos, e aí há um protocolo a ser obedecido”, explicou Eliane Brasil, acrescentando uma mensagem ao grande número de taxistas que querem substituir seu veículo antigo por um novo:

“Fiquem tranquilos, pois tudo dará certo”.